Datena não apresenta o Brasil Urgente e o motivo é revelado

O apresentador José Luiz Datena foi substituído no programa Brasil Urgente, da Band, e o motivo do sumiço dele foi revelado ao vivo

O apresentador José Luiz Datena não comandou o programa Brasil Urgente, da Band, nesta quarta-feira, 20, e sua ausência foi sentida pelos telespectadores. Assim, o substituto dele, o jornalista Lucas Martins, revelou o motivo do sumiço do comunicador veterano.

Ao vivo nesta noite, ele contou que Datena está de folga por causa do recesso de final de ano e voltará ao comando da atração na próxima semana.

“Você deve estar se perguntando cadê o Datena, mas está tudo bem. Ele tirou alguns dias de folga, deve retornar mais perto do final do ano”, afirmou ele.

Vale lembrar que, recentemente, Datena se afastou do Brasil Urgente para cuidar da saúde. No final de outubro, ele precisou passar por três cirurgias em um hospital de São Paulo e recebeu a orientação de descansar. “Eu acabo de ter alta do Hospital Sírio Libanês, foi tudo bem, consegui até trabalhar nesse meio tempo, mas não estou totalmente recuperado. Mais dois ou três dias tenho a condição de voltar a trabalhar. Quero convidar vocês a assistirem o Brasil Urgente com o Lucas Martins porque preciso de um tempinho a mais. É um conselho dos médicos. Se Deus quiser, até segunda estou de volta. Até mais, que Deus ajude a todo mundo”, disse ele na época.

Datena contou que já teve infecção por bactérias

O apresentador Datena surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua saúde. O comunicador contou que pegou três bactérias em junho ao fazer a cobertura das enchentes do litoral norte de São Paulo, em São Sebastião.

A infecção foi tão grave que o jornalista precisou passar por uma cirurgia nos últimos tempos. "Quase me custa a vida", contou ele sobre a bactéria que teria atingido a região de seu períneo.

"Teve muita gente infectada com aquela água. Peguei, no mínimo, três bactérias. Não sei se está resolvido, talvez tenha que fazer uma nova drenagem", comentou sobre seu estado de saúde e o motivo de uma das cirurgias que passou recentemente.

"Aquela água que desceu dos morros tinha muita matéria orgânica. Peguei essa infecção que quase que Jesus me chama. Mas ele resolveu me deixar aqui", brincou o apresentador sobre ter ficado muito mal e quase ter morrido.