Por que Datena não apresentou o Brasil Urgente na sexta-feira?

Motivo da ausência de Datena no programa Brasil Urgente é revelado

O apresentador Datena não comandou o programa Brasil Urgente, da Band, na última sexta-feira, 3, e o motivo de sua ausência foi revelado. O comunicador revelou que ainda está em recuperação das três cirurgias que fez recentemente e recebeu orientação médica para descansar.

O Brasil Urgente de sexta-feira foi comandado pelo repórter Lucas Martins, que exibiu um vídeo de Datena contando que estava no hospital e já recebeu alta para ir descansar em casa. “Eu acabo de ter alta do Hospital Sírio Libanês, foi tudo bem, consegui até trabalhar nesse meio tempo, mas não estou totalmente recuperado. Mais dois ou três dias tenho a condição de voltar a trabalhar”, disse ele.

E completou: “Quero convidar vocês a assistirem o Brasil Urgente com o Lucas Martins porque preciso de um tempinho a mais. É um conselho dos médicos. Se Deus quiser, até segunda estou de volta. Até mais, que Deus ajude a todo mundo”.

No início de outubro, Datena também se afastou da TV para passar por cirurgias, mas preferiu não entrar em detalhes sobre qual é o problema de saúde. Ele melhorou e voltou ao trabalho até o dia 2 de novembro, mas voltou a se afastar.

Datena relembra qual foi a notícia mais difícil de dar na TV

Com uma longa carreira na TV, José Luiz Datena relembrou qual foi a cobertura jornalística mais difícil que teve que fazer. Ele contou que, em sua experiência, o caso mais complicado foi o do assalto ao ônibus 174, na capital fluminense, no ano de 2000.

"Eu me lembro que eu narrei (sobre) aquele ônibus 174. Foi uma loucura. Foi com exclusividade, só tinha a gente (na cobertura). Eu estava em outra emissora de televisão [no programa Cidade Alerta, da Record TV] e só tinha a gente transmitindo. Foi um dos momentos mais tensos que eu vi na minha vida. Morreu a Geíza, que estava de refém do Sandro dentro de um ônibus. Quando ele saiu, o policial tentou atingir como arma que não era uma arma preparada para o assalto", contou.

"Na época, eu até pensei que ele tinha atingido o bandido, mas ele atingiu a Geíza, que morreu, infelizmente. O cara morreu a caminho da prisão dentro do camburão. Os nomes são esses mesmo? Até que eu estou com corpo de elefante e memória de elefante. Isso faz tempo pra caramba", finalizou.