Datena desabafa antes de cirurgia: ‘Deus vai me ajudar muito’

José Luiz Datena fala sobre cirurgias na TV e pede orações dos fãs para o sucesso no centro cirúrgico

O apresentador José Luiz Datena pegou os fãs de surpresa neste final de semana ao anunciar que vai passar por duas cirurgias nos próximos dias. Durante o programa Brasil Urgente, da Band, ele pediu para que os fãs orem por ele na quinta-feira, que é quando vai ser operado em um hospital de São Paulo.

“Eu tenho impressão que Deus vai me ajudar muito. Mas mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital, eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos, entendeu? Então, são duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis stents no coração”, afirmou ele.

Porém, Datena não revelou detalhes sobre quais procedimento cirúrgicos vai realizar. Ele apenas confirmou que ficará alguns dias longe da TV e será substituído por Joel Datena. “Então espero que vocês orem por mim e que daí uns cinco, seis dias eu possa voltar a estar com vocês. E espero que um dia todo mundo tenha condição de fazer a mesma condição que eu tenho, que todo mundo tenha condição de fazer essas cirurgias, esses agendamentos pelo SUS, porque o SUS salvou muita gente durante a pandemia”, afirmou.

Por fim, ele contou que pediu demissão da rádio Bandeirantes para reduzir sua carga de trabalho. “Tive que me afastar para me concentrar mais no Brasil Urgente. São seis horas falando por dia. É muita dificuldade. Você não faz nem bem um serviço e nem outro”, afirmou.

Datena relembra qual foi a notícia mais difícil de dar na TV

Com uma longa carreira na TV, José Luiz Datena relembrou qual foi a cobertura jornalística mais difícil que teve que fazer. Ele contou que, em sua experiência, o caso mais complicado foi o do assalto ao ônibus 174, na capital fluminense, no ano de 2000.

"Eu me lembro que eu narrei (sobre) aquele ônibus 174. Foi uma loucura. Foi com exclusividade, só tinha a gente (na cobertura). Eu estava em outra emissora de televisão [no programa Cidade Alerta, da Record TV] e só tinha a gente transmitindo. Foi um dos momentos mais tensos que eu vi na minha vida. Morreu a Geíza, que estava de refém do Sandro dentro de um ônibus. Quando ele saiu, o policial tentou atingir como arma que não era uma arma preparada para o assalto", contou.

"Na época, eu até pensei que ele tinha atingido o bandido, mas ele atingiu a Geíza, que morreu, infelizmente. O cara morreu a caminho da prisão dentro do camburão. Os nomes são esses mesmo? Até que eu estou com corpo de elefante e memória de elefante. Isso faz tempo pra caramba", finalizou.