Claudia Ohana elogia Sheron Menezes e exalta protagonismo negro na TV Globo

Em entrevista à CARAS, a atriz Claudia Ohana disse que já sentia que a novela Vai na Fé seria uma sucesso por abordar a diversidade

O protagonismo negro dentro da TV Globo tem sido algo muito elogiado nos últimos anos, principalmente entre atores consagrados da emissora. A atriz Claudia Ohana (60), que está no ar na novela Vai Na Fé, celebrou a conquista de Sheron Menezzes (39), que está brilhando na trama das 19h.

Em entrevista à revista CARAS, a global comentou como tem se sentido feliz em estar presente em uma novela que tem feito tanto sucesso entre os brasileiros. Ela disse que desde o início acreditava que a trama iria dar o que falar.

"É tão bom fazer uma novela que dá certo. A gente já começou num clima... desde que eu li a novela, eu falei: ‘Essa novela tem um cheiro de sucesso!’. E quando a gente se encontrou para fazer laboratório, todo mundo junto", contou.

Claudia disse que se sente feliz em ver Sheron se destacando com sua primeira protagonista e aproveitou para celebrar a conquista de outros artistas negros, que estão ganhando espaço dentro de produções da TV Globo.

" Eu senti uma harmonização no elenco, uma vontade sabe? A Sheron, da primeira protagonista dela, essa coisa [dos negros] ter o espaço deles, que sempre devia ter... é tão emocionante isso, é tão lindo ", disse ela, que completou: "Me emociona fazer parte dessa novela que é histórica".

"A Rosane escreve muito bem e o texto já dizia que era sucesso. E aí vem a direção, os atores... sucesso é um conjunto de coisas", finalizou Claudia, que desde Verão 90 estava distante da telinha.

Ainda durante a entrevista, Claudia também comentou sobre a chegada na casa dos 60 anos. A famosa confessou que tem se surpreendido com algumas mudanças em seu corpo e tem tentado se adaptar às novidades.

"Estou, eu nunca tive peito, eu acho incrível isso! Engordei um pouco, estou perdendo roupas, elas estão apertadas. Eu me preocupo um pouco com os doce, nunca liguei muito e, agora, estou com fissura para comer chocolate", disse Claudia.