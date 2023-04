Chris Flores defende Patrícia Poeta em desabafo corajoso: "Não está mentindo"

Ao vivo no 'Fofocalizando', Chris Flores defende Patrícia Poeta e diz que atitude da apresentadora com colega de emissora pode acontecer

A apresentadora Chris Flores saiu em defesa de Patrícia Poeta e colocou panos quentes no climão que rolou no Encontro exibido nesta segunda-feira, 3. Ao vivo durante o Fofocalizando, ela explicou que esse tipo de situação pode acontecer em um programa ao vivo.

"Acontece, programa ao vivo é isso. As vezes você usa um ponto ao vivo e o diretor vai e fala: ‘resolve’. Você pode ficar nervoso assim na hora. Ela não tá errada, ela não tá mentindo, é assim que acontece", disse ela.

Chris Flores, porém, lembrou que a relação entre os dois já está desgastada. "A questão é que os dois estão no limite. Já virou um “de novo” para os dois. Apostado que diante do que aconteceu hoje a empresa está sentando e pensando como resolver isso. Os dois são talentosos, inteligentes, carismáticos e merecem trabalhar em paz e com respeito. Simples assim", defendeu ela.

Ao programa, Patrícia Poeta enviou uma nota comentando o que aconteceu. "Foi uma casualidade, das várias que podem acontecer em um programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma tecnologia, estava procurando ajuda para fazer acontecer, tanto que, no momento em percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo."

Desentendimento? 👀 Momento entre Patrícia Poeta e Manoel Soares viraliza e gera comentários #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/o96QyPbPit — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 3, 2023

INDIRETA?

O apresentador Manoel Soares (43) fez posts enigmáticos nas redes sociais após o seu nome virar assunto na internet por causa de um suposto climão com a apresentadora Patricia Poeta (46) no programa Encontro, da Globo. No trecho que viralizou nas redes sociais, o comunicador foi interrompido pela colega de trabalho durante uma declaração ao vivo e os internautas repudiaram a atitude dela. Horas depois, Soares fez posts sobre amor e trabalho na web.

Nos stories do Instagram, o apresentador fez uma selfie e escreveu a mensagem: “Amor é a chave”, sem dar mais detalhes sobre o motivo do post. Em outro momento, ele compartilhou um vídeo de Pepe Mujica falando sobre trabalho e a valorização do tempo.