Bruna Aiiso, de Terra e Paixão, perdeu trabalho por ter mãe negra

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Aiiso revelou que presenciou diversos episódios de racismo envolvendo sua mãe

Filha de uma mulher negra, a atriz Bruna Aiiso (36), a Laurita da novela Terra e Paixão, da TV Globo, revelou que já presenciou diversas situações de racismo envolvendo sua mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista contou que recentemente chegou a perder um trabalho por conta disso.

Segundo Bruna, ela estava prestes a assinar um contrato para uma campanha do Dia das Mães, mas acabou sendo cortada após a equipe descobrir que sua mãe não carregava traços asiáticos, assim como os dela.

"Desde pequena vi minha mãe passar por situações racistas, mas apenas de uns anos pra cá me dei conta disso, as fichas vão caindo e a gente vai entendendo e dando nome para as coisas. Ela passou por mais essa, mas não ilesa, as feridas se acumulam", disse ela, apenas informando que se tratava de uma empresa de dermocosméticos.

Apesar da história traumática, Bruna conta que ela e a mãe conseguiram superar o episódio e até chegaram a estrelar outras campanhas juntas. "Fomos convidadas para várias campanhas e eu acredito que ocupar e construir espaços é a melhor resposta. Pretos e pretas no topo, empregados, protagonizando e enriquecendo é o que queremos", disparou.

Nos últimos anos, Bruna tem se destacado na luta por mais visibilidade dos artistas amarelos na televisão brasileira. Segundo a atriz, estar em Terra e Paixão dando vida a uma personagem longe dos estereótipos asiáticos, é uma grande conquista.

Leia também: Atriz de Terra e Paixão celebra representatividade amarela e elogia autor

"Só o fato de ter uma atriz amarela em uma novela da faixa das nove em um papel relevante já é motivo para se comemorar, a comemoração é maior ainda quando Walcyr Carrasco brilhantemente dá a ela um péssimo caráter e um vilanismo que chega a ser não só antiético, mas também cruel", disse a interprete da Dr. Laurita.

"Nós artistas amarelos podemos interpretar qualquer personagem, não somos estrangeiros, somos brasileiros de várias classes sociais, realidades, personalidades e experiências de vida . E uma médica amarela antiética é extremamente possível. Walcyr arrasou nessa sacada", declarou.