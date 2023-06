Atriz de Terra e Paixão celebra representatividade amarela e elogio autor

Destaque em Terra e Paixão, a atriz Bruna Aiiso (36) tem celebrado não apenas o sucesso da novela de Walcyr Carrasco (71), mas também toda a representatividade que a trama global tem apresentado desde os primeiros capítulos.

Em entrevista à CARAS Brasil, a artista comentou sobre a importância da principal novela da TV Globo estar dando espaço e destaque para uma personagem amarela fora dos estereótipos.

"Só o fato de ter uma atriz amarela em uma novela da faixa das nove em um papel relevante já é motivo para se comemorar, a comemoração é maior ainda quando Walcyr Carrasco brilhantemente dá a ela um péssimo caráter e um vilanismo que chega a ser não só antiético, mas também cruel", disse a interprete da Dr. Laurita.

Bruna ainda reforçou a necessidade do mercado de trabalho se atualizar e exaltar a diversidade que existe no Brasil, um país que é composto por uma enorme comunidade de pessoas asiáticas.

"Nós artistas amarelos podemos interpretar qualquer personagem, não somos estrangeiros, somos brasileiros de várias classes sociais, realidades, personalidades e experiências de vida . E uma médica amarela antiética é extremamente possível. Walcyr arrasou nessa sacada", declarou.

Em sua segunda novela dentro da TV Globo, Bruna, que esteve no elenco de Bom Sucesso, também tem celebrado o fato de ter conseguido o papel de Laurita através de um convite. Segundo a atriz, essa é uma conquista pessoal muito importante.

"Pouquíssimas vezes na minha carreira recebi convites, isso para mim tem um valor inestimável, significa ter a confiança de pessoas com as quais você já trabalhou e que acreditam que você novamente pode fazer um bom trabalho, neste caso, o diretor artístico Luiz Henrique Rios e o produtor de elenco Fábio Zambroni, ambos também trabalharam comigo em Bom Sucesso", contou.

Com pouco mais de um mês da estreia de Terra e Paixão, Bruna confessou que tem acompanhado de pertinho a repercussão das maldades de sua personagem nas redes sociais. "Laurita foi odiada desde a primeira vez que apareceu e a cada vez que aparece o público coleciona mais motivos para odiá-la. Acompanho todos os comentários em tempo real, pedem desde a cassação do CRM dela e até sua prisão", disse.

"Esse calmante é fraco, ela exagerou, mas não passa disso."

"Ela tá muito aérea...Hospital é uma opção?"

"Se for pro hospital podem tocar no meu nome e eu sofrer punição do CRM..."



Querida demais a Laurita. #TerraEPaixãopic.twitter.com/zs5oEZJqwc