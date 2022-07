Boninho apoia a esposa, Ana Furtado, após pedir demissão da Globo: ''Vai voar sempre!''

Diretor de TV Boninho presta homenagem para a esposa, Ana Furtado, depois do anúncio de saída da Globo após 26 anos

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 08h03

A apresentadora Ana Furtado (48) anunciou que pediu demissão da TV Globo após 26 anos de emissora!

Na segunda-feira, 11, a artista revelou o fim do seu contrato com a Globo, onde ao longo de sua trajetória, atuou como atriz e apresentadora em diferentes projetos. Ana contou que foi algo pensado no início do ano e que esperou o período da reformulação do programa É De Casa e participação na Dança dos Famosos 2022, do Domingão com Huck, para se despedir.

Nas redes sociais, ela ganhou uma homenagem especial do marido, o diretor do Big Brother Brasil e de outros programas da Globo, Boninho (60). O Big Boss repostou a publicação da mulher em seu feed no Instagram e disse que apoia a decisão dela.

"@aanafurtado estou 100% com você! Apoio sua decisão. Você vai voar sempre!! Siga seu caminho", declarou Boninho ao legendar a postagem.

Nos comentários do post de Ana, Boninho escreveu: "Apoio sua decisão! Estamos juntos sempre. Você vai continuar seu caminho com leveza e feliz. Voa livre!!!".

Susana Vieira encontra Ana Furtado e faz pedido para Boninho

Recentemente, Susana Vieira (79) encontrou a apresentadora Ana Furtado em um shopping no Rio de Janeiro e aproveitou para mandar um recado para o diretor Boninho, marido de Ana. Em tom descontraído, a veterana pediu um emprego para o diretor da TV Globo nos programas da emissora. Em seu perfil no Instagram, Boninho compartilhou o momento. “Boninho, você tem alguma coisa pra eu fazer dentro da sua programação, porque eu to fora das novelas, to fora dos programas de auditório. Você tem alguma coisa pra eu fazer? Muito obrigada. Beijo, te amo”, disse Susana no registro, aos risos. Na sequência, Ana se divertiu: “Eu também te amo… arrumei concorrência”.

Confira a mensagem de Boninho para a esposa, Ana Furtado, após saída da Globo: