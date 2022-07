Susana Vieira encontra Ana Furtado e faz pedido inusitado para Boninho

Atriz Susana Vieira aparece ao lado da apresentadora Ana Furtado e pede emprego para o diretor Boninho

A atriz Susana Vieira (79) não perde a oportunidade de fazer uma brincadeira com os amigos!

Na quinta-feira, 07, a artista encontrou a apresentadora Ana Furtado (48) em um shopping no Rio de Janeiro e aproveitou para mandar um recado para o diretor Boninho (60), marido de Ana.

Em tom descontraído, a veterana pediu um emprego para o diretor da TV Globo nos programas da emissora. Em seu perfil no Instagram, Boninho compartilhou o momento.

“Boninho, você tem alguma coisa pra eu fazer dentro da sua programação, porque eu to fora das novelas, to fora dos programas de auditório. Você tem alguma coisa pra eu fazer? Muito obrigada. Beijo, te amo”, disse Susana no registro, aos risos. Na sequência, Ana se divertiu: “Eu também te amo… arrumei concorrência”.

"@susanavieiraoficial você pode tudoooooo!!!", disse Boninho ao legendar a postagem.

Nos Stories de seu Instagram, Susana publicou o vídeo postado pelo Big Boss e brincou: "Oi, Boninho! Tudo bem, querido?".

Nos comentários do vídeo, os fãs ressaltaram a autenticidade de Susana e chagaram até a pedir pela participação da atriz no BBB 23. "Adoro Susana kkk É a única atriz que é contratada que fala o que pensa da Tv Globo", "Ela é demais", "BBB23 Susana hahahahahhaha", "Susana no BBB23 ia ser tu-do!", "Ops. Ela é sensacional e ama o bbb leva ela @jbboninho".

A filha de Ana e Boninho, Isabella (15), acompanhou a mãe na ida ao shopping.

Ana Furtado faz desabafo após a 'Dança dos Famosos'

Ana Furtado ficou em terceiro lugar na grande final da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Na web, a artista recordou os ensaios e apresentações com seu professor Leandro Azevedo e falou sobre a trajetória no quadro, que teve Vitória Strada (25) como campeã. “Foi muito bom enquanto durou. Fui muito feliz nesse palco e eu vou continuar dançando. Agora, vamos para a próxima aula? Foi muito bom, foi difícil, doído, dolorido. Eu saio muito feliz e muito satisfeita”.

