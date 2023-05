Band revela saída dos diretores do programa Faustão na Band

Após anunciar a saída de Faustão do seu programa, Band também oficializa o fim do contrato com três diretores de TV

Nesta quinta-feira (25), a Band oficializou a decisão de encerrar o contrato com três diretores de TV que trabalhavam no programa Faustão na Band. A atração será descontinuada nos próximos meses e a emissora já faz a reformulação no quadro de equipe.

Em um comunicado, a área de comunicação da Band confirmou que Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira deixaram a emissora. Além disso, o documento informou que o diretor Ignácio Iglesias vai assumir a nova atração que vai ocupar o horário que era do Faustão na Band.

"A Band reforça os laços de amizade, reconhecimento e gratidão ao apresentador Fausto Silva pelo seu trabalho grandioso e de qualidade que mudou a história do horário nobre da emissora. Consolidou com o público um programa voltado inteiramente para a família brasileira. A nota tem como objetivo informar a todos que, em acordo com a Band, os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira estão deixando a emissora", informaram.

E completaram: "Eles atuaram brilhantemente ao lado de Fausto Silva, liderando com muita competência e profissionalismo uma numerosa equipe que foi responsável por esse projeto que levou alegria, diversão e informação para milhões de brasileiros. A Band agradece aos profissionais pelos dois anos de dedicação ao programa e deseja muito sucesso nas novas empreitadas. A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como “CQC”, “A Liga”, “Pesadelo na Cozinha” e “1001 Perguntas”. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve".

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada há poucos dias. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.