André Marques conta a história de quando tentou ficar com Xuxa Meneghel

André Marques revela que já paquerou a apresentadora Xuxa Meneghel e entrega que não tinha vergonha de dar em cima de ninguém

O apresentador André Marques surpreendeu ao contar que já paquerou a apresentadora Xuxa Meneghel. Ele disse que já tentou ficar com ela no início da carreira e que não tinha vergonha de paquerar quem tivesse interesse.

Ele contou que a paquera aconteceu quando estava começando a ser apresentador do Vídeo Show e Xuxa já era muito famosa.

"Sou muito cara de pau, é difícil eu ter vergonha de alguma coisa. Mas eu fiquei nervoso quando entrevistei a Xuxa. Mas eu paquerei ela na entrevista. Dei uma azarada nela. Se eu conseguir, show... Vão dizer hoje eu que eu sou brabo. 'Pô, o cara tentou pegar a Xuxa'. Eu tinha 17 anos na época. Tem que ser muito corajoso e eu era", disse ele no podcast Inteligência LTDA.

Ainda na entrevista, André Marques relembrou um momento especial com Tony Ramos. Ele contou sobre a gentileza do ator ao pedir para gravar com ele. "Encontrei o Tony e disse que precisava gravar com ele urgente. Ele me disse que estava muito atrasado e que levaria um esporro. 'Eu vou chegar lá no estúdio, vou me apresentar, vou trocar de roupa e eu volto', disse ele. Em dez minutos, ele estava de volta, bonitinho e deu a entrevista. Tinha gente que estava começando em 'Malhação', que tinha quatro falas de vento, me via e desviava para não falar", comentou.

André Marques conta sobre a vida fora da TV

O ator e apresentador André Marques falou sobre a sua vida fora da TV aberta depois de encerrar o contrato com a Globo. Em entrevista no Pod People, ele contou que juntou o dinheiro suficiente ao longe sua trajetória para ter uma vida tranquila atualmente.

"Ganharia mais dinheiro se tivesse na TV aberta. Poderia dizer que sim. Mas eu fiz um pé de meia e não vou passar necessidade até o dia em que Papai do Céu me chamar e nem as minhas cachorras. Estou na ativa. As pessoas associam sucesso sempre a grana. E se você não faz sucesso está sem grana. Na verdade, todo mundo quer ficar famoso para ganhar grana. E a longo prazo, coisas interessantes, talvez vão te dar menos grana do que as baboseiras que dão muita grana", disse ele.

André Marques deixou a TV Globo no primeiro semestre de 2022. O contrato dele não foi renovado com a emissora depois de 27 anos de trabalho. O último programa comandado por ele na emissora foi o É De Casa.