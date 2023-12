Adriana Esteves se declara para Renata Sorrah em premiação: "Minha deusa"

Ao receber seu troféu no 'Melhores do Ano', do Domingão do Huck, Adriana Esteves se declara para sua grande amiga, Renata Sorrah; confira!

A atriz Adriana Esteves venceu a categoria de Atriz em Série no prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Huck, exibido neste domingo, 17, na Globo. E ao receber seu troféu, a intérprete de Cibele em Os Outros decidiu fazer um agradecimento especial para sua amiga, a também atriz Renata Sorrah.

Ao finalizar seu discurso na premiação, Adriana pediu licença ao Luciano Huck para fazer sua homenagem. "Queria te pedir a oportunidade de agradecer minha deusa, grande atriz, referência, minha grande amiga, Renata Sorrah", disse a artista.

Renata, que estava presente na plateia, ficou emocionada com a dedicatória e retribuiu os elogios para a vencedora. "Adriana, que foi minha filha querida em Pedra sobre Pedra. Muito obrigada! Adriana, eu te amo, você é uma mulher incrível. Muitos, muitos parabéns! Querida do coração", disse a atriz, que foi recebida com um coro do público gritando seu nome.

Adriana Esteves também homenageou suas colegas de profissão, Andréia Horta e Leandra Leal, que também concorriam na categoria Atriz de Série na premiação. "Para mim, é exatamente o que o Paulo falou. Tem que subir Andréia e Leandra aqui. Esse prêmio é das três. Três séries lindas. Três trabalhos inteiros muito bonitos", declarou a famosa.

Amaury Lorenzo dedica prêmio a parceiro de 'Terra e Paixão'

O ator Amaury Lorenzo, intérprete de Ramiro na novela Terra e Paixão, também foi um dos grandes vencedores do Melhores do Ano. Após ganhar o troféu como Revelação do Ano, o artista caiu no choro em seu discurso de agradecimento.

Ao receber o prêmio, ele dedicou sua vitória a Diego Martins, que dá vida a Kelvin, seu par romântico na novela. Com lágrimas nos olhos, o vencedor demonstrou sua gratidão ao parceiro de tela com um lindo discurso.

"Diego, assim, isso não existia se não fosse você. O Diego é um artista tão incrível, que me ajuda, nada disso seria possível se não fosse você. Esse prêmio é seu também. Eu te amo, muito, te amo, te amo", declarou Amaury para o colega, que estava presente na plateia e se emocionou com o amigo.