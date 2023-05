Vandré Silveira celebra sucesso no teatro e na novela Vai na Fé

Intérprete de Antônio na novela Vai na Fé, Vandré Silveira celebra sua volta aos palcos com a peça A Hora do Boi e conta mais sobre seu trabalho na trama das 7 da Globo

O ator Vandré Silveira está vivendo uma ótima fase em sua carreira. Ele está em cartaz no Espaço Cultural Municipal Sergio Porto com o espetáculo A Hora do Boi e também interpreta Antônio na novela Vai na Fé, da Globo.

O retorno dele aos teatros aconteceu no final de abril com a reestreia do monólogo A Hora do Boi, que reflete sobre a importância de todos os seres vivos ao contar a história de Seu Francisco, um funcionário de um matadouro e a relação dele com o boi Chico. “Estamos plantando uma sementinha de amor quando percebo que as pessoas se emocionam com o espetáculo. Acredito neste diálogo com a humanidade, precisamos falar sobre empatia entre as pessoas, pela natureza, pelos serem que habitam este universo. Em tempos tão rudes, é urgente ir de encontro ao afeto", disse o ator, e completou: "Precisamos ampliar o entendimento de que todos os seres vivos são igualmente importantes, buscar esse diálogo entre os homens".

A peça tem direção de André Paes Leme, texto de Daniela Pereira de Carvalho e fica em cartaz até 14 de maio.

Além de estar nos palcos, Vandré Silveira também está no ar na novela Vai na Fé. Ele interpreta Antônio, o funcionário de um laboratório de exames e 'rolo' antigo de Bruna. Ele foi o responsável por fazer a troca do exame de DNA sobre a paternidade de Jenifer (Bella Campos. "Estou muito feliz e grato em fazer parte de uma novela que traz um frescor não só do ponto de vista dramatúrgico, mas também na escalação de um elenco com um protagonismo que quebra um padrão que costuma não contemplar a diversidade. Muito bonito e revolucionário o que essa novela vem construindo no imaginário nacional", disse ele.

O artista ainda relembrou como surgiu o convite para atuar na trama. "Antes da novela ir ao ar, eu havia sido convidado pelo pesquisador de elenco Lauro Macedo e pela produtora de elenco Patrícia Rache para fazer um teste para um outro personagem na trama. O teste foi muito bem avaliado, mas acabou não rolando. Fiquei muito feliz quando a Patrícia me convidou para fazer o Antônio. Acredito que tudo tem seu tempo. Sou um homem de fé e estou adorando fazer a novela", afirmou ele.

Por fim, ele completou sobre a sua torcida para que o personagem continue na história. "Novela é uma obra aberta. Vou descobrindo o que vai acontecer com o personagem à medida que recebo os roteiros. Tenho tido um retorno maravilhoso do público. Eles reconhecem uma química forte entre o casal e se divertem. Fico na torcida para que o personagem continue na trama. A novela é muito bem escrita e dirigida. Uma honra fazer parte dessa equipe!", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vandré Silveira (@vandresilveira)