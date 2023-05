Vai na Fé: resumo da novela de 01 a 06 de maio

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Ben conta para Lumiar sobre a doença de Dora

Capítulo 91 - Segunda-feira, 1 de maio

Lumiar redecora seu apartamento. Simone e Paula, mãe e irmã de Ben, conhecem Jenifer e sua família. Ben pega com Antônio o verdadeiro resultado do exame de DNA e rasga o envelope, sem abrir. Jenifer fica nervosa ao saber por Sol que Theo pode ser seu pai. O Juiz revela o resultado do exame de DNA, e Theo fica furioso. Ben sai para comemorar com Sol e Jenifer. Lui faz uma coletiva para o lançamento de seu novo clipe. Theo decide contratar a banda de Lui. Sol e Lui namoram escondidos. Orfeu exige que Theo libere suas mercadorias ilícitas para deixar o show da banda de Lui acontecer na empresa. Theo pede que Clara assine uma procuração em seu nome. Lumiar exige que Theo cancele o show com a banda de Lui.

Capítulo 92 - Terça-feira, 2 de maio

Theo tenta cancelar o show com a banda para convencer Lumiar. Clara se desculpa com Helena por tê-la beijado. Wilma é convidada para fazer uma participação em uma novela. Clara convida Helena para almoçar. Lui prepara uma tarde de relaxamento para Sol. Paula vê Helena com Clara e tira satisfação. Guiga e Yuri se beijam, Vicente e Aline filmam. Ben se surpreende com a revelação que Simone faz sobre Lumiar. Paula comenta com Simas que sente saudades do Rio de Janeiro. Simone questiona Lumiar sobre a possibilidade de ela reatar o casamento com Ben. Sol estranha o figurino enviado pelo contratante do novo show. Theo pega a planta da casa de show. Ben e Lumiar se beijam.

Capítulo 93 - Quarta-feira, 3 de maio

Ben e Lumiar acabam discutindo. Sol comenta com Ben sobre seu passado. Fred revela a Jenifer que gosta de ver Rafa com Kate. Kate pede Rafa em namoro. Lui se prepara para uma entrevista internacional, e Sol fica orgulhosa. Marcos se encanta com Wilma, e a convida para sair. Hugo discute com Kate ao vê-la com Rafa, que começa a passar mal. Sol e Lui namoram. Dora revela para Ben sobre sua doença e pede que ele a ajude a falar com Lumiar. Marcos e Wilma se beijam. Sol e Lui imploram que Érika não divulgue nada sobre o romance dos dois. Ben conta para Lumiar sobre a doença de Dora.

Capítulo 94 - Quinta-feira, 4 de maio

Clara se emociona ao saber que Rafa está namorando, e Theo faz comentários ofensivos sobre o filho. Ben cuida de Lumiar. Theo se surpreende com a presença de Ben no apartamento de Lumiar, e os dois discutem. Lumiar se encontra com Dora. Lui e Sol trocam declarações amorosas. Rafa ajuda Kate a ir embora, sem que Theo a veja. Bruna leva Simone e Paula ao restaurante onde farão o almoço de despedida com Ben e a família de Jenifer, e matriarca estranha a presença de dois homens no local. Kate afirma a Jenifer que gosta de Rafa, mas que ainda quer se vingar de Theo. Metralha e Donato anunciam o assalto ao restaurante, e um tiroteio se inicia. Sol se apavora com o ocorrido no restaurante e proíbe a família de ir para o local. Benjamim invade o restaurante, e Sol se desespera.

Capítulo 95 - Sexta-feira, 5 de maio

Ben tenta convencer Metralha e Donato a se entregar. Simone e Paula são libertadas, e Sol as acolhe. Theo tenta disfarçar a inveja ao constatar o ato heroico de Ben. Hugo chega à igreja para o culto, e todos o repelem, à exceção de Jenifer. Simas reclama da desorganização de Bia. Kate finge para Rafa que nunca esteve no Charles Pierre. Dora pede para Lumiar deixar o refúgio. Theo descobre como ir para os camarins dos artistas na casa de show. Vitinho repete para a banda a exigência do contratante em tirar uma foto com eles ao final do show. Orfeu proíbe Theo de agir contra Sol. Ben e Jenifer consideram ir ao show de Sol. Theo se surpreende quando recebe a procuração assinada por Clara. Lumiar pede para Theo ficar com ela em sua casa.

Capítulo 96 - Sábado, 6 de maio

Theo atende o pedido de Lumiar. Orfeu chega à casa de show. Jenifer flagra Lui e Sol aos beijos, e tem uma séria conversa com a mãe. A futura advogada desiste de ir ao show de Sol e Ben fica intrigado. Theo conforta Lumiar. Ben confessa a Jenifer que gostaria de voltar a se relacionar com Sol. A banda de Lui chega à casa de show, e Sheila os recepciona. Sol vê Orfeu na plateia e comenta com Vitinho sobre sua desconfiança. Lumiar adormece, e Theo segue para o evento da empresa. A banda de Lui inicia seu show. Duda confessa que não implicaria se Ben namorasse Sol e todos se surpreendem. Theo vai ao camarim, sabota a água de Sol e a observa no palco.