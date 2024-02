Sylvia Bandeira revisita paixões e juventude em musical 'afrancesado'

Ao lado de Mauricio Baduh, Sylvia Bandeira traz ‘Charles Aznavour - Um Romance Inventado’ para São Paulo

Sylvia Bandeira (74) revisita paixões e juventude em Charles Aznavour - Um Romance Inventado, um musical romântico idealizado pela atriz e escrito pelo paraense Saulo Sisnando (46), em cartaz neste final de semana (de 23 a 25 de fevereiro) no Teatro JSafra, em São Paulo.

O texto, criado pelo dramaturgo com humor e leveza aborda sobre o universo da saudade, das paixões e da passagem do tempo, a partir das músicas mais icônicas do artista francês, que dão um tom "afrancesado" ao espetáculo.

Sylvia divide o palco com Mauricio Baduh, ambos conduzidos pela direção de Daniel Dias da Silva e Liliane Secco, na direção musical e piano. Apaixonada pela obra do compositor, Sylvia procurou um texto alegre e comovente, que a partir das canções de Charles Aznavour (1924-2018), contasse uma história para falar sobre o efêmero da juventude, das paixões proibidas e assim proporcionar bons momentos.

"Charles Aznavour Um Romance inventado é um delicioso bombom recheado com lindas músicas e uma bela história de amor", adianta a atriz. O espetáculo embalado por clássicos do compositor, como La Bohème, She, Que C'est Triste Venise, e outras, faz com que cada canção executada espelhe algum momento alegre, triste ou romântico da vida dos personagens e do público.

"Escrevi uma história sobre quantas ilusões somos capazes de inventar para fazer feliz a quem amamos e quantas canções de Charles Aznavour são necessárias para despertar mais uma vez paixões e novos caminhos em corações inquietos", contas Sinsnando, que pesquisou a vida e a obra do cantor.

CONFIRA A SINOPSE DO ESPETÁCULO

Trazendo ao público as mais marcantes canções do chansonnier, Charles Aznavour – Um Romance Inventado acompanha a história de Isabel, uma conceituada atriz de teatro, que, entediada com a própria vida, mantém-se reclusa por vontade própria. E Heitor, um jornalista tímido, que, às vésperas de perder a mãe, consegue uma entrevista com a estrela. Ambos descobrem que suas vidas se entrelaçam em torno da trajetória de Charles Aznavour e suas canções.

O repórter lhe pede que reconte em detalhes o romance que ela viveu na juventude com Charles Aznavour, então uma série de lembranças emergem dos recantos mais profundos de sua alma e faz com que a plateia mergulhe em seus amores passados.

A história acompanha o encontro dos personagens que têm em comum segredos ligados ao cantor romântico que jamais conseguiram superar. Cartas trocadas entre a atriz e o cantor, descobertas por acaso, são o ponto de partida da peça. Cartas extraviadas, memórias inventadas e mentiras contadas começam a surgir, revelando que a vida da atriz e de seu entrevistador possuem muito mais semelhanças do que eles foram capazes de supor e quando o jornalista revela seu maior segredo, a atriz percebe que Charles Aznavour nunca esteve tão vivo.

A trama traz as mais emblemáticas canções de Aznavour interpretadas por Sylvia Bandeira e Mauricio Baduh acompanhados pelos músicos Liliane Secco no piano e Álvaro Carriello no violino vai divertir, comover e encantar o público.

SERVIÇO

Charles Aznavour - Um Romance Inventado

Idealização: Sylvia Bandeira

Texto: Saulo Sisnando

Elenco: Sylvia Bandeira e Mauricio Baduh

Direção: Daniel Dias da Silva

Direção Musical e Arranjos: Liliane Secco

Músicos: Liliane Secco e Ulisses Nogueira

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos.

Data: de 23 a 25 de fevereiro.

Sextas, ás 21h, sábados, ás 20h e domingos, às 19h.

Ingressos: entre R$ 35 e R$ 100

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/charles-aznavour/?affiliate=JSA