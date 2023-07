Sandra Sá celebra sua estreia no mundo dos musicais: 'Eu sou movida a desafios'

Sandra Sá revela quais são as diferenças entre seus shows e o teatro musical: 'Uma rotina intensa de ensaios como eu nunca tinha feito antes'

Com uma longa carreira na música, a cantora Sandra Sá encara um novo desafio em sua vida. Ela brilha nos palcos do teatro com o espetáculo '80: A Década do Vale Tudo', um musical que relembra grandes momentos da década de 1980. Depois de uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, o musical chega aos palcos de São Paulo no dia 22 de julho, com temporada até 3 de setembro. Em conversa com a CARAS Digital, Sandra Sá contou sobre o novo desafio em sua vida.

Ao ser questionada sobre como é fazer a sua estreia em musicais, ela demonstrou a sua alegria. "Ah, é maravilhoso! Estou muito feliz de estar em um musical que conta a história da década de 80, que foi tão marcante e significante para tanta gente. Eu sou movida a desafios e esse musical é um dos grandes (risos)!", disse ela.

Então, a artista contou quais são as diferenças entre subir no palco em seu show e em um teatro. "É altamente diferente! No teatro, a gente tem que respeitar o horário de entrar e sair do palco, bem diferente do que num show, que você pode se movimentar mais livremente. Tem marcações, tem outras pessoas dividindo o palco com você, são mais 29 pessoas no elenco comigo, então você tem que estar muito atento sempre!", disse ela.

E completou sobre o seu grande desafio antes da estreia. "O maior desafio pra mim foi a preparação! Os ensaios são diferentes, para os meus shows eu ensaio no meu ritmo, e para o espetáculo eu tive que encaixar com o horário da produção, para sair tudo perfeito até os mínimos detalhes. Foi uma preparação pauleira, um desafio bem grande, com uma rotina intensa de ensaios como eu nunca tinha feito antes. Foi preciso muita disciplina e estou muito satisfeita com o resultado!", afirmou.

Por fim, ela contou o que mais chamou a sua atenção para aceitar o convite para participar do espetáculo. "Foi o fato de ser uma homenagem aos anos 80, uma década muito especial pra mim, com momentos marcantes tanto na minha carreira quanto na vida pessoal. E não só para mim, foi uma época com tantos marcos em diversos setores no mundo todo! Os espectadores podem esperar muito brilho, roupas impecáveis e impressionantes e eu até arrisco alguns passos de dança (risos)! Além disso, não vai faltar música boa, claro!", finalizou.

O espetáculo 80 – A Década do Vale Tudo estará em cartaz no Teatro Claro, no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo.

Sandra Sá no musical '80 - A Década do Vale Tudo' - Foto: Carlos Gomes

Sandra Sá no musical '80 - A Década do Vale Tudo' - Foto: Carlos Gomes

Sandra Sá no musical '80 - A Década do Vale Tudo' - Foto: Carlos Gomes

Veja trechos do musical:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Sá (@sandradesa_oficial)