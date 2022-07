Carolina Dieckmann ostenta corpaço em cliques de biquíni amarelo

UAU!

A atriz Carolina Dieckmann chama a atenção ao compartilhar fotos de biquíni amarelo e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 18h11

Carolina Dieckmann (43) deixou os seus seguidores babando ao abrir um álbum de fotos de biquíni e arrancar elogios dos seguidores.

Para aproveitar o clima quente do Rio de Janeiro, a atriz apostou em um modelo sem alça, mais conhecido por tomara que caia, e deixou o corpaço em evidência.

Em diversas poses, a cintura fina e as pernas definidas ficam em evidência. "Aquela dúvida eterna.. bikini baixo ou bikini alto?", escreveu ela na legenda.

Não demorou para os admiradores lotarem os comentários de elogios. "Você fica bem com os dois", "Maravilhosa", "O biquíni de milhões", "De todo jeito fica bela", disseram eles.

Recentemente, Carolina Dieckmann esbanjou toda a sua beleza ao publicar uma selfie arrasadora e deixar os fãs deslumbrados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

CAROLINA DIECKMANN EXIBE MOMENTO ROMÂNTICO COM O MARIDO

Carolina Dieckmann usou as redes sociais na tarde deste sábado, 16, para compartilhar um clique romântico ao lado do marido, Tiago Worcman. Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, a atriz aparece dando um beijo no amado. O registro do momento de amor foi feito por Luisa (12), filha de Fernanda Rodrigues (42) e Raoni Carneiro (40).

