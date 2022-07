Carolina Dieckmann esbanja beleza em selfie arrasadora: ''Linda e maravilhosa!''

Carolina Dieckmann esbanjou beleza ao publicar em suas redes sociais uma selfie arrasadora

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 16h18

Nesta sexta-feira, 22, Carolina Dieckmann (43) usou suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza ao publicar uma selfie arrasadora.

A atriz surgiu na web deslumbrante, exibindo seu rosto encantador, enquanto usava uma maquiagem básica mas arrasadora e balançava os seus cabelos, dando movimento.

Na legenda, ela escreveu: "As sextas postando sobra do rolo de câmera... Pode ser?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda e maravilhosa!", disse um. "Muito deusa!", falou outro. "Perfeita!", escreveu um terceiro.

Alguns artistas também aproveitaram o post para elogiar a loira: "Mas é muita beleza!", escreveu Marco Pigossi (33). "Gata", falou Juliana Paes (43).

Confira a selfie arrasadora onde Carolina Dieckmann esbanja beleza:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann relembra seu show, Karolkê

Recentemente, Carolina Dieckmann lembrou com carinho de suas apresentações do show, Karolkê, que aconteciam antes da pandemia.

A atriz publicou um vídeo onde ela reuniu cenas cantando e se divertindo no palco, misturando com uma sequência de depoimentos de seus fãs que já assistiram à peça.

"Meu tbt de hoje é todinho dedicado ao público que foi ver o karolkê antes da pandemia, e que me faz ter ainda mais vontade de voltar com essa peça que é uma festa no coração de quem vai…", escreveu ela na legenda do post em questão.