Xuxa revela cuidados com a beleza e destaca desafio pessoal: "Me sentia mal"

Em entrevista à CARAS, Xuxa Meneghel revelou detalhes de sua rotina e fez balanço sobre documentário marcante do Globoplay

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) nunca escondeu que é uma pessoa bastante dedicada ao seu visual. Vegetariana desde 2018, a loira tem cuidado cada vez mais da saúde e do corpo. Em entrevista à CARAS, a eterna rainha dos baixinhos revelou como tem feito para manter a forma e confessou que superou desafios pessoais recentemente.

"Atividade física sempre me fez bem e não queria me sentir bem. Depois de perder meus pais, irmão, a Maria e o Dudu, me sentia mal por me sentir bem. Mas, agora, entendo que devemos fazer o que for necessário para estar bem", revela.

Aos 60 anos, Xuxa também conta que tem se dedicado bastante na rotina fitness e até mesmo tem feito aulas privadas com um personal trainer das estrelas, o Chico Salgado. "Faço pilates três vezes por semana e cinco vezes por semana de aulas com o Chico Salgado: boxe, aeróbico, musculação... E comecei a dieta", disse.

No ano passado, a artista esteve em alta com o lançamento do seu documentário no Globoplay. Os depoimentos que envolviam parte de sua equipe e familiares, foram essenciais para que o público desenvolvesse ainda mais curiosidade pela intimidade da apresentadora e também das Paquitas, que já estão se preparando para gravar seu próprio filme.

Leia também: Xuxa revela que cortou cabelo contra vontade de Marlene Mattos: "Ganhei a força"

Intitulado Pra Sempre Tão Bom – Paquitas, o projeto tem sido visto com muita expectativa por Xuxa, que tem feito questão de participar das gravações e aparecer falando das meninas. "A Ana Paula Guimarães e a Tatiana Maranhão, ex-paquitas, já falavam sobre esse doc. antes do meu", conta.

"Queremos lançá-lo logo para aproveitar a curiosidade das pessoas que gostariam que o meu documentário fosse maior. Vou gravar depoimento para o doc. delas", afirmou a mãe de Sasha.

Ainda sobre o documentário, Xuxa disse que o projeto foi importante para que ela conseguisse curar certas feridas do passado. "Resgatei o carinho por mim. Quando a gente passa por abusos, acha que isso é passado e crê que está bem".

"Com o doc., vi que fui vítima e sobrevivi. Comecei a me acolher e a aproveitar o que tenho. Também olhei para as paquitas com mais carinho. Queria ter protegido mais todas elas. Hoje, valorizo mais as pessoas que trabalham comigo", finaliza.