Xuxa abre o jogo sobre aposentadoria: ‘Parar só quando Deus quiser’

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa fala sobre limites de sua trajetória e viagem para se reconectar com a natureza e consigo mesma

Quando o assunto é viagem, Xuxa Meneghel não pensa duas vezes: faz as malas e em barca rumo às suas aventuras. Às vésperas de completar 61 anos de idade — ela assoprou velinhas no último dia 27 de março —, a estrela curtiu merecidos dias de sol e mar nas paradisíacas praias de Santa Lúcia, no Caribe. Acompanhada do amado, o cantor Junno Andrade (60), e da inseparável yorkshire Doralice, Xuxa se reconectou com a natureza e consigo mesma.

“Santa Lúcia, no Caribe, é um lugar lindo! Eu e Ju descobrimos esse destino quando ele estava procurando um lugar para mergulhar, e eu para pegar sol e ficar com a Doralice. Então, juntamos tudo! Todo dia a gente vê esse pôr do sol incrível. Sério, todo dia. É a coisa mais linda!”, disse a eterna Rainha dos Baixinhos. Fiel escudeira de Xuxa, a pet Doralice também marcou presença no tour! “Ela dorme o tempo todo, pega sol. Está uma delícia. Ela é companheirinha demais da conta”, comemora a loira.

Com a agenda intensa, Xuxa segue a todo vapor com os preparativos da turnê de despedida da icônica nave espacial dos palcos, O Últmo Voo da Nave. As datas e locais dos shows serão anunciados até dezembro. “Devo fazer a primeira apresentação no final do ano ou comunicar as datas dos shows até lá. Tudo depende da produção: vou colocar voz nas músicas, talvez queira algo que não tenha no Brasil, coisas que ninguém viu”, adiantou a diva.

Com energia de sobra, Xuxa não coloca limites em sua trajetória. “Parar só quando Deus quiser. A palavra aposentadoria não quero, quem se aposenta está cansado de alguma coisa, não aguenta mais, quer viver de lucros. Enquanto eu estiver com injeção de ânimo de fazer coisas novas, não quero parar”, avisou ela, em recente entrevista.

FOTO: DIVULGAÇÃO