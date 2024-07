Suzy Lopes conquista a TV e se prepara para nova fase: 'Sou perfeccionista'

Em entrevista à Revista CARAS, Suzy Lopes, de no Rancho Fundo, comenta novo desafio na TV

Interpretando a Cira na novela Mar do Sertão(2023), a atriz Suzy Lopes (45) fez tanto sucesso que foi convidada para continuar com a personagem em No Rancho Fundo, atual trama das 6. “É um privilégio ver que a personagem foi tão bem recebida e poder voltar. Até porque sou perfeccionista demais, então terminei Mar do Sertão achando que podia ter feito algumas coisas diferentes. Aí veio essa oportunidade de trazer outras camadas dela. Hoje, a Cira está mais amadurecida. Assim como eu, ela não é mais a mesma. Ela passou pelo tempo, como todos nós”, contou a atriz.

Nascida na Paraíba, terra onde é ambientada a história da novela, Suzy falou também sobre a polêmica de atores do Sudeste interpretando personagens nordestinos. “Não vejo problema nenhum. Até porque eu, como atriz nordestina, também vou querer fazer papéis não nordestinos. A questão é a representatividade. Por exemplo, em Rancho Fundo, como tem muitos atores de ambas as regiões, essa fala de não nordestino ficou mais naturalizada e mais próxima do real. Porque a função de um ator e de uma atriz é criar realidades que não existem. Se fosse pra eu interpretar sempre eu mesma não teria o fator que é o mais rico do meu trabalho, que é o de me colocar em outro lugar. Eu acho rica a mistura, o problema é que antes não havia a representatividade”, disse ela.

Suzy descobriu a vocação muito cedo, mas fez questão de estudar muito para aperfeiçoar seu talento. Ela é bacharel em Teatro pela Universidade Federal da Paraíba e tem mestrando em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba, com pesquisa na dramaturgia paraibana dos anos 1990. Por 17 anos, produziu o Sarau de Suzy, um projeto poético performático mensal, e há 24 anos descobriu o cinema. De lá pra cá, já acumulou, entre curtas e longas-metragens, 39 filmes. Mas foi a televisão que trouxe a comédia para a sua vida.

“Eu tinha muito medo de ser chamada para uma comédia porque, na minha cabeça, eu era uma pessoa engraçada, mas não era uma atriz cômica. Morria de medo. A autosabotagem é um dos maiores males do ser humano. Hoje, com análise, eu entendo que eu me sabotava por medo de enfrentar. A TV veio também como esse lugar em que eu descubro que posso caminhar na comédia”, revelou ela, que estreou na Globo como a engraçada Valdirene, na novela Quanto Mais Vida, Melhor (2022).

“E como o Brasil é um País televisivo, acabei ficando mais conhecida pelo humor. Então quero ver como o público vai reagir ao me ver em Guerreiros do Sol”, refletiu ela, referindo-se à novela do streaming Globoplay, com estreia prevista para 2025 em celebração aos 60 anos da Globo, onde Suzy vive Celsa, uma personagem dramática.

Fora das telas, a atriz é casada com o diretor, escritor e também ator Paulo Vieira Melo (67). “Quando comecei a fazer teatro, com 15 anos, ele estava voltando da França. Era o único ‘doutor’ em teatro no Nordeste. Ficava encantada olhando, mas eu era muito nova, mais uma daquelas pirralhas no teatro. Era uma paixão platônica, assim: Paulo chegava e eu não conseguia nem falar, respirar. Aí, em 2009, eu entro pra universidade e ele era professor. De repente já estamos 14 anos juntos. Sou muito apaixonada por ele”, disse ela.

Fotos: Revista CARAS