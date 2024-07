Realizado, Tiago Abravanel fala de planos para aumentar a família com o marido: 'É importante'

Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel comemora conquistas e fala sobre planos de ter filhos em entrevista à Revista CARAS Brasil

A palavra que melhor define a fase pessoal e profisional de Tiago Abravanel (36), sem dúvida, é realização. Quinze anos após ter participado da primeira montagem do espetáculo Hairspray no Brasil, o ator, agora sem barba e com direito a peruca, maquiagem e muitos enchimentos, revisita o papel de Edna Turnblad na nova versão do musical, em cartaz no Rio. Mas não é só em cima do palco que Tiago brilha: ele também é produtor e diretor da peça.

“É a realização de vários sonhos em um. Apesar de se passar na década de 1960, fala de temas atuais, assuntos importantes e, agora, discutidos abertamente, como racismo, gordofobia e empoderamento feminino”, vibra o astro, que abriu as portas de sua cobertura em Pinheiros, em SP, com exclusividade para CARAS.

O imóvel que divide com o marido, Fernando Poli (32), é um retrato fiel do conto de fadas da vida real no qual eles estão mergulhados. Cada detalhe do espaço remete às diferentes experiências vividas na trajetória do casal. “A nossa casa foi feita com muito amor e dedicação. É uma casa que reflete muito o que nós somos. Foi feita para receber quem a gente gosta”, conta Fernando, fã número um do amado.

“Para mim, Tiago é um dos maiores artistas do Brasil. Não porque é meu marido, mas ele canta, dança, atua, é empenhado em tudo. Vê-lo no palco é muito emocionante. Ele é um menino de ouro, não tem igual”, derrete-se ele.

– Como tem sido o desafio de dirigir seu primeiro espetáculo com Hairspray?

– É a realização de vários sonhos em um. Meu envolvimento com Hairspray é de muitos anos, desde que eu estudava teatro musical. Agora, atuo como produtor, diretor e em um papel que eu queria muito ter feito e, hoje, estou mais preparado. É muita responsabilidade exercer todas essas funções e fico feliz – neste momento que vivemos no País –, de trazer um espetáculo alegre, mas que também nos faz refletir sobre quem somos e como agimos para mudar o mundo. Apesar de se passar na década de 1960, fala de temas muito atuais, assuntos importantes e, agora, discutidos mais abertamente como racismo, gordofobia e empoderamento feminino.

– Qual a sensação ao se transformar em Edna Turnblad pela primeira vez?

– Foi muito emocionante quando me transformei pela primeira vez porque não quis me olhar no espelho antes de estar pronto. Foi como se estivesse vendo outra pessoa no reflexo. É um processo longo, leva cerca de 1h30. Vou ter que abrir mão de ter barba e bigode até o final do ano. Nunca tinha raspado o peito e os braços, foi estranho, mas para viver o personagem nos entregamos!

– Ainda sente o frio na barriga antes de cada estreia?

– Se não tem o frio na barriga ou aquela ansiedade, parece que não faz sentido. É um comichão, uma vontade de querer fazer o melhor, a emoção de realizar o sonho, a potência de ter artistas tão talentosos na equipe. São muitas camadas preenchidas, cada dia com uma nova realização.

– São 20 anos de carreira. Como se sente ao olhar para trás?

– São 20 anos e, ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Já vivi tantas coisas profissionalmente, no teatro, na TV... Fazer Hairspray hoje, com todo esse lugar que ocupo, me dá a certeza de que o caminho foi maravilhoso. Só poderia estar vivendo isso hoje porque percorri o caminho dessa forma. Está sendo mais um grande momento na minha vida.

– Falando sobre vida pessoal, você e o Fernando se casaram há mais de um ano. Como a relação se transformou nesse tempo?

– Nossa rotina já é a dois muito antes de casarmos. Fomos morar juntos com seis meses de namoro! Mas a festa de casamento faz com que a gente tenha a memória da celebração, da vivência com aquelas pessoas. Lembrar daquele dia é sempre um momento especial. Eu acho que é o melhor dia da minha vida.

– Como os detalhes desse apartamento refletem a essência de vocês?

– Nossa casa tem muita personalidade dos dois. Quando nós compramos o apê e pensamos nos detalhes, nosso objetivo era encontrar na nossa personalidade as possibilidades que imprimissem a cara de cada um no ambiente. Buscar um lugar harmônico, aconchegante, onde as pessoas se sintam bem. Também quisemos ter na decoração a nossa história como casal. Em cada cantinho, podemos enxergar a nossa vida.

– Qual é a maior lição que aprendeu com a vida a dois?

– Respeitar um ao outro, sabendo da nossa individualidade. Mesmo sendo um casal, nós temos opiniões diferentes, somos pessoas diferentes. Com esse respeito, liberdade e cumplicidade, construímos um relacionamento de maneira muito carinhosa, obviamente com altos e baixos, brigas, discussões, mas sempre focado em evolução.

– Como o Fernando te estimula em seu trabalho?

– Ele é uma pessoa que eu escuto muito. A opinião dele importa. Isso me deixa muito seguro no sentido afetivo. Ter um carinho dentro desse espaço profissional me dá bastante força. –

Por fim, pensam em aumentar a família?

– A gente tem vontade de ter filhos sim. Já tivemos o momento de entender que seria melhor em outra hora. Não tenho dúvida de que o dia em que isso acontecer a estrutura da nossa vida vai mudar completamente. É importante que estejamos preparados para isso.

Fotos Samuel Chaves