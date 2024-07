Cacau Protásio comemora benção do papa Francisco: 'Chorava de emoção'

Em entrevista à Revista CARAS, Cacau Protásio relembra convite do papa Francisco e fala da renovação de votos com o marido

Receber um convite do próprio papa Francisco (87) para viajar ao Vaticano e participar de um encontro com humoristas do mundo todo é algo inusitado e, claro, só acontece uma vez na vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Cacau Protásio (49)! “Eu achei que era uma pegadinha! Eu chorava de emoção. Não quis contar nada para ninguém com medo de dar errado, guardei este segredo a sete chaves”, conta a humorista, que viajou acompanhada do amado, o fotógrafo Janderson Pires.

“Até entrar no avião a minha ficha ainda não tinha caído. O mais legal foi perceber que ele é, de fato, uma pessoa iluminada, gentil, atenciosa, divertida e humana. Percebi que ele se esforçava para fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis. Considero um presente divino”, festeja ela, em papo com CARAS.

A artista aproveitou a ocasião para renovar os votos com o eleito, trocar novas alianças e receber a bênção do pontífice. “Amo comemorar a nossa união. Foi um momento mágico, único, sublime. Eu e o meu marido jamais vamos esquecer. Acredito que as bênçãos do papa Francisco trouxeram renovação para a nossa relação, que já era tão boa. Temos a sensação de que nosso amor se tornou ainda mais forte”, opina a humorista, que no evento teve a chance de se encontrar com personalidades internacionais de quem sempre foi fã, como o apresentador Jimmy Fallon (49), o ator Chris Rock (59) e a humorista Whoopi Goldberg (68).

“Sou fã dela desde que me entendo por gente. E tive a oportunidade de falar isso para ela, de dizer que ela é uma rainha, que eu a amo. Ela foi superatenciosa, carinhosa, simpática, disse que foi um prazer me conhecer e que iria acompanhar o meu trabalho. Fiquei extremamente feliz com essas palavras”, relembra a atriz.

Ao lado do marido, Cacau ainda aproveitou para curtir as belezas da Itália, passeando pelas cidades de Roma, Florença e Veneza. “Eu amo viajar e acho que é uma excelente oportunidade para adquirir mais conhecimento e expandir os horizontes, ganhar uma nova perspectiva sobre a vida. Nestas horas eu nem penso em descansar, dormir, só quero aproveitar tudo!”, brinca ela, que mal vê a hora de voltar ao país europeu.

Ansiosa com os próximos projetos, incluindo seis longas, duas peças de teatro e mais uma temporada da série Vai Que Cola, Cacau comemora seu ótimo momento. “Deus me deu um dom. Esse dom é fazer as pessoas rirem, levar alegria para a casa das pessoas. Então, eu acho que este dom me levou até a Itália. Eu fui convidada justamente por isso, é o reconhecimento dos meus 24 anos de trabalho”, destaca ela, radiante com a oportunidade especial.

Fotos: Arquivo Pessoal