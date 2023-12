Suely Franco reflete sobre trabalhar na velhice e afirma: "Ator se para de trabalhar morre"

Em entrevista à CARAS, Suely Franco refletiu sobre a velhice e como falta oportunidade para artistas mais velhos na TV

Dona de uma carreira repleta de produções de sucesso, a atriz Suely Franco (83) garante que é apaixonada pelo seu ofício. Em entrevista à CARAS, a atriz, que tem pouco mais de 65 anos de carreira, afirmou que gostaria de parar de trabalhar apenas no finalzinho da vida. "É morrer no palco", disse.

“Gosto de fazer tudo que faço. Gosto de fazer comédia, gosto de fazer drama, adoro fazer musical. O que eu gosto mais é não ficar fazendo sempre a mesma coisa, ficar intercalando”, conta ela, que está no ar há dez anos no canal Gloob, com a série infantil Detetives do Prédio Azul.

Apesar da idade, ela confessa que não pensa em parar de trabalhar. "De jeito nenhum! Ator se para de trabalhar morre. A gente sente uma falta enorme de viver outras vidas, porque, com cada personagem que a gente faz, a gente aprende uma porção de coisas também. Então é morrer no palco”, explica a estrela, que foi a grande homenageada do Prêmio Prio do Humor este ano.

Leia também: Amaury Lorenzo desabafa sobre assassinato de alunos e diz: "Não posso deixar de falar"

Longe da televisão desde que esteve no elenco da novela A Dona do Pedaço, em 2019, Suely tem suas críticas quanto ao etarismo. Assim como outros colegas de profissão tem falado em algumas entrevistas, ela também acredita que oportunidades na TV são menores para atores mais velhos.

“A gente sente muita falta. Você vê que os papéis de mais velhos sempre são os menores. E são aqueles atores que são mais chegados ao autor ou ao diretor. Tem muito mais papel em teatro. E fazendo teatro tenho pouca possibilidade de ver televisão. Então, quando volto, já não conheço mais quase ninguém, é tanta gente nova”, declara ela, que recentemente no teatro com os espetáculos Mulheres Altas e Copacabana Palace – O Musical , alé de ter gravado o filme Inexplicável.