Priscila Fantin celebrou casamento com Bruno Lopes no mar do México: "Foi uma farra"

Em 2020, Priscila Fantin e Bruno Lopes deram um depoimento apaixonado sobre como realizaram casamento no México

Mesmo após anos de relacionamento, o casal Priscila Fantin (40) e Bruno Lopes (40) seguem apaixonadíssimos. Prova disso é que os dois decidiram que iriam se casar em todos os continentes. Em 2020, eles foram destaque da revista CARAS e contara um pouco da experiência de realizar uma cerimônia em pleno mar mexicano.

“Tínhamos outro destino planejado para outubro, mas algumas circunstâncias impediram que acontecesse. A decisão de vir ao México foi de uma hora para outra, resultado de uma convergência de oportunidades, incluindo meu aniversário e o sonho de ver baleias”, explica o ator.

“Fiquei com um certo vazio pela viagem não realizada, afinal até meu novo vestido de noiva já estava pronto. Mas o Bru é apaixonado pela cultura mexicana e tinha esse sonho de ver baleias. Quando surgiu a oportunidade, não pensamos duas vezes: fomos comer nachos, ver baleias, lucha libre e, claro, nos casar”, completa Priscila.

Por conta da viagem ter surgido de última hora, os dois não tiveram como pensar nos mínimos detalhes, mas isso não diminuiu a experiência única que os pombinhos viveram no momento de celebrar mais um casamento. Vae destacar, que a primeira já havia acontecido no ano anterior em Mykonos, na Grécia.

“Pegamos um copo de arroz cru no hotel e saímos para um whale watching com mais turistas no catamarã, que acabaram por ser nossos ‘convidados’. O capitão fez a cerimônia e todos jogaram arroz na gente. Foi uma farra”, revela a atriz.

O casal ainda aproveitou os dias do tour para desvendar o país. “Conhecemos o centro histórico da Cidade do México, andamos por ruelas coloridas, desbravamos o litoral de Los Cabos, e fomos ao santuário de Nossa Senhora de Guadalupe em meio aos peregrinos do mundo todo no dia dela”, relembra ele.

Vivendo uma verdadeira lua de mel, Bruno e Priscila avaliam o quanto os dois estão evoluindo após o casamento. “A primeira cerimônia trouxe mais conforto e maturidade para a relação, além de endossar a confiança e cumplicidade”, disse ela.

