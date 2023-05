Pedro Sampaio revela como se sente após se declarar bissexual

Pedro Sampaio abre o jogo sobre a decisão de revelar publicamente que é bissexual: 'Momento mais livre'

O DJ, cantor e produtor Pedro Sampaio (25) se declarou bissexual durante o show em um festival de música há poucas semanas. Em entrevista na Revista CARAS, ele contou mais detalhes sobre a decisão de falar abertamente sobre o assunto. O artista contou que se sente mais livre com sua decisão. "Eu estou vivendo agora um momento, pessoalmente falando, mais livre mesmo. Antes de acontecer isso tudo, eu ficava pensando muito em como reagir, se eu devia esconder isso. Essas dúvidas passam pela cabeça", afirmou ele.

Ao ser questionado se sentiu pressionado pela mídia, ele negou. "Não, eu sei que o meu trabalho é ser uma pessoa pública, então eu posso ser alvo desse tipo de situação, de notícia. Acho que a criação da minha família me deu uma maturidade muito além do que eu poderia esperar, porque são coisas que não me afetam tanto e entendo o lugar que eu estou hoje para que essas coisas aconteçam. Tudo foi caminhando para isso acontecer e, em paralelo, a minha vida pessoal, dentro da minha família, a coisa já estava superavançada, caminhando superbem. Acho que tudo se alinhou", contou.

Então, ele refletiu sobre a decisão de falar sobre a sua vida pessoal publicamente. "Eu comecei a minha carreira muito novo, comecei a tocar com 14 anos e com 17 estava fazendo show. Estava em um processo de amadurecimento como ser humano e como artista também. Acho que esse foi um momento em que eu me senti, de fato, maduro o suficiente para falar sobre esse assunto. Estava resolvido também como pessoa, dentro da minha própria família, eu senti que era a hora certa. E ser no Lolla, com a participação do Lulu Santos, que regravou a música, só coroou tudo. Como artista jovem, acho que isso inspira outras pessoas, dá lugar de fala, mostra que está tudo bem, que não tem problema, não precisa ter vergonha", comentou.

Por fim, o artista contou sobre a importância de falar sobre o assunto. "A visibilidade bissexual é um assunto interessante a ser debatido, porque muitas pessoas descredibilizam isso, acham que são pessoas que estão em dúvida, que não sabem o que querem. Começam as apostas também de ‘Ah, ele é isso, ele não é isso’. E não é por aí, sabe? É uma coisa precisa ser respeitada, pois existe sofrimento no processo de descoberta. O principal é a comunidade estar unida, para um dar a mão para o outro e a gente normalizar isso, mostrar que é normal, lutar contra o preconceito mesmo. Existem vários quebra-molas no meio dessa estrada, mas nesse período eu só senti amor mesmo", finalizou.

