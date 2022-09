O casamento dos sonhos de Val Marchiori e Thiago Castilho na Grécia

A socialite Val Marchiori e Thiago Castilho oficializam a união em Santorini

Por Fernanda Chaves Publicado em 16/09/2022, às 09h45

Noivos havia três anos, a socialite e empresária Val Mar­chiori (47) e o empresário Thiago Castilho (40) oficializaram a união com uma bela cerimônia em um hotel em Santorini, na Grécia. “Foi maravilhoso! Mágico é a palavra exata”, define a loira, conduzida ao altar pelos filhos gêmeos, Eike e Victor Marchiori Ulinski (16), fruto de seu primeiro casamento com o empresário Evaldo Ulinski. “Isso foi muito especial, porque ter a aprovação deles pra mim é muito importante”, afirma a paranaense.

As emoções, no entanto, estavam apenas no início. Ro­mân­tico, ao longo da cerimônia, Thi­ago surpreendeu a amada com uma poesia. “Quase me matou do coração!”, diz Val, apaixonada. “No noivado, eu fiz uma poesia para ela. No texto, citava que amar é voar sem asas. Agora, nessa nova poesia, eu já coloquei que sobre as asas do nosso amor eu vou voar”, conta o empresário. Acostumado a ministrar palestras, ele não ficou tenso por ter que falar perante cerca de 40 convidados. “Mas quando ela entrou, estava tão exuberante, tão linda, tão graciosa, que foi nítido aos olhos dos convidados que eu me estremeci todo, né? Nossa, fiquei muito nervoso!”, admite ele.

Já Val começou a sentir nervosismo um dia antes do casamento. “Nossa, estava muito estressada, tensa, não consegui dormir bem, aí o cabelo não ficava bom, aquelas coisas normais de noiva...”, relata. Mas tudo mudou quando a canção A Thousand Years, da cantora Christina Perri (36), começou a tocar e a empresária foi conduzida ao altar. “Meus filhos me acompanhando, o Thiago ali me esperando, parecia cena de filme. Aí, fui me acalmando. A cerimônia foi leve, mágica, como o verdadeiro amor, sem muitos protocolos”, detalha a loira, que recebeu amigos próximos na celebração e teve Brunette Fraccaroli (68), socialite que protagonizou o reality show Mulher Ricas, da Band, com ela, como uma de suas madrinhas de casamento.

Para a surpresa dos noivos, Thiaguinho (14), filho de Thi­ago, fez um discurso que emocionou a todos. “Não estava no script o Thia­guinho falar, né? E ele chegou com uma declaração que fez os convidados chorar. Tornou tudo mais bonito ainda”, recorda, encantada, a paranaense.

O vestido, assinado pelo estilista Lucas Anderi, foi desenhado quase que a seis mãos. Desde o início, Val já sabia como seria o modelo. “Cheguei no Lucas e falei: ‘Não quero nenhum dos vestidos que você já tenha feito. Eu quero uma coisa com manga, mas uma manga de rainha, com capa’. Brinquei com ele. Sou uma rainha, hello!” (risos), diverte-se. Até mesmo Thiago palpitou no vestido, mas não quis vê-lo pronto para não perder a emoção no grande dia. “O Lucas arrasou, eu confio muito nele. Me senti uma rainha, com meus príncipes, meu amor, meu rei, ali na Grécia, naquele pôr do sol lindo. Estava tudo perfeito. Só tenho a agradecer a Deus porque tive um casamento dos sonhos. Agora, eu quero muito mais” (risos), avisa.

Com forte ligação com o número 9 — ele aparece várias vezes em seu nome, segundo a numerologia —, Val planeja fazer nove celebrações para festejar seu amor com o eleito. “Não é que a gente vá se casar todas as vezes. Teve esse primeiro, na Grécia. O segundo, quero fazer no Brasil, em Monte Verde (MG). Será uma cerimônia maior no meu condomínio, para a família e amigos. Depois, quero fazer renovação de votos, porque adoro festar. Uma em cada país!” (risos), explica a loira, que já pensa no destino do terceiro evento: Toscana, na Itália. “Escolhemos um ao outro, então, a gente tem que celebrar o amor entre nós sempre. E é isso, vamos ser felizes, porque o que a gente leva da vida são os momentos que vivemos!”, reflete a paranaense, direto da lua de mel, em Capri.

O casal, que ama viajar, ainda passará dias na Vinícola Lamborghini, na Toscana, depois embarca para Roma. No auge da paixão, eles se completam em suas diferenças. “Eu sou elétrica, acordo a mil! Ele é o meu equilíbrio. Acho que o que faltava nele, ele encontrou em mim. Ele é mais quieto e sou mais dinâmica, mais falante”, analisa a noiva, que, desde o começo, se encantou com o jeito do agora, marido. “Thiago é muito carinhoso, detalhista, é de ficar olhando as mãos da gente, os dedinhos, a unha... ele tem umas coisas que mexem comigo. Ele é muito dedicado, determinado”, descreve, apaixonada.

Para Val, o que eles têm de parecido é a coragem e a determinação. “Assim como eu, ele tem atitude. Gosto de pessoas que, quando querem, fazem acontecer, não ficam esperando. E ele tem muita paciência também. Homem tem que ter”, brinca. De imediato, o que atraiu Thiago foi a beleza, mas, depois, a loira começou a encantá-lo por outras qualidades. “Ela é uma mulher de atitude, inteligente. A gente tem um diálogo muito gostoso, gostamos das coisas parecidas, de curtir a vida. Deu certo, deu match!”, constata o empresário.

Além de dividir a vida e o trabalho — eles são sócios em um negócio —, o casal pensa em, futuramente, ter um filho juntos. “A gente quer, sim! Eu sou louca para ter uma menina, pode ser menino também, mas quero programar para daqui a dois anos. Agora, estamos numa fase de empreender e viajar. Mas a gente quer ter filho junto, sim”, diz Val. “Nós vamos ter!”, afirma Thiago.

Fotos: Kapetanakis Studios