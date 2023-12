Nando Jones: som para as estrelas

Um dos DJ’s pioneiros do país, Nando Jones comanda pista eclética

Lembranças e boas histórias são detalhes que não fogem do repertório do DJ Nando Jones (62). Um dos pioneiros no Brasil, ele se destacou não somente pelo talento com as pickups, mas também como produtor de eventos e fonte de ideias inovadoras. Muitas delas, inclusive, aplicadas desde o início da história de CARAS. “Tive o privilégio de tocar na primeira festa da revista e, agora, 30 anos depois, estou

aqui, mais uma vez, participando desse evento lindo. Me sinto muito feliz e honrado”, disse ele, responsável pela abertura da pista de dança da comemoração.

Sempre carismático e cheio de energia, Nando agitou os convidados no Teatro B32 com um line-up totalmente eclético, preparando-os para o show de Daniela Mercury (58), atração principal da noite. “Eu posso dizer que estou bem atual ainda. Durante esse tempo que passou, muita coisa aconteceu, o público de CARAS mudou e, claro, a gente sente um pouco a diferença entre as gerações”, reflete o DJ.

“A chegada dos influencers e o aumento da galera do sertanejo, por exemplo, nos fizeram movimentar e

modificar ainda mais o repertório”, pontua Nando.

A celebração, que vem para coroar a nova década da revista, também marca um momento especial na vida de Jones, que está às vésperas de completar 50 anos de profissão. “É bastante tempo, tanto para mim quanto para CARAS. Tive o prazer de conhecer muitas personalidades da mídia, participei de muitos casamentos e já estive presente em muitos registros da revista”, contou ele, que foi aplaudido pela eleita, Amanda (44), e seu primogênito, Thomaz (34).

