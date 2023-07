Mari Gonzalez, Giovanna Grigio e outras estrelas falam sobre experiência na CARAS Amazônia: “Natureza poderosa”

Mari Gonzalez, Giovanna Grigio, Marcela Fetter, Ademara e Bia Ben comentaram sobre contato com a natureza durante a experiência CARAS Amazônia

As estrelas Mari Gonzalez, Giovanna Grigio, Marcela Fetter, Ademara e Bia Ben estiveram presentes na experiência CARAS Amazônia. Em conversa exclusiva com a TV CARAS, as famosas comentaram sobre a experiência vivida e sobre o contato e respeito à natureza.

“Uma das sensações que eu mais amo na minha vida é aquela sensação de quando você faz algo pela primeira vez, sabe? Quando você vai num lugar pela primeira vez, faz algo pela primeira vez. E aqui a gente fez isso o tempo inteiro, algo pela primeira vez num lugar pela primeira vez. Eu vou levar essa sensação de muita paz. Eu quero voltar para aquela loucura de São Paulo com essa energia que estou sentindo aqui”, começou comentando Marcela, conhecida por interpretar Érika na novela Pantanal de 2022.

Ainda sobre a energia da floresta, a influenciadora Bia Ben comentou sobre essa troca energética com a Amazônia: “A energia daqui é surreal. Quando você entra na floresta, você sente uma energia... Me pegou, porque eu entrei na floresta toda de branco, coloquei um macacão branco. A energia me pegou”.

“Sempre considerei esse espaço extremamente sagrado, em toda sua complexidade, é fundamento da nossa vida”, adicionou a atriz e roteirista Ademara sobre sua impressão da Amazônia. Ela ainda comentou sobre a experiência: “Por mais que a gente projete a complexidade desse local, a gente nunca vai ter realmente noção do que é. Porque, por exemplo, estamos hospedadas numa parte onde a água é ácida demais para haver a reprodução dos mosquitos. Então, não tem mosquito. Isso foi uma pequena surpresa que demonstrou o enorme desconhecimento que a gente ainda tem sobre esse lugar”.

Sobre a dimensão e conexão com a natureza, Marcela também afirmou: “Acho que esse é o grande segredo, você entender que você faz parte dessa floresta Amazônica que está aqui. E quando você entende que a natureza está a favor de você ali, se você respeitar a natureza, ela vai te respeitar. Essa delicadeza no contato com a natureza, eu acho que entendi aqui”.

Quem concorda com a afirmação de Marcela é Giovanna Grigio, atriz que está em cartaz no cinema com o filme “Perdida”: “Eu me senti muito positivamente surpreendida. Foi uma experiência alucinante, de tirar o fôlego, as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi tantas estrelas no céu. A energia do lugar é outra, de todos os lugares que eu já visitei, a Amazônia é o lugar que mexeu tudo em mim. Eu falei: ‘Caraca, eu tô vivendo tudo errado’”.

Durante a experiência, as estrelas fizeram diversos passeios. Entre eles, estavam conversa com habitantes locais, passeios pela floresta e passeios de barco para ver o pôr-do-sol. Este último foi o favorito de Giovanna: “Todos os passeios de barco foram sensacionais, poderia passar o dia inteiro no barco. Porque o rio tem um espelho d’água que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, poderia olhar aquilo pra sempre, porque dá a sensação que a gente está andando no céu”.

“É inexplicável a conexão. A gente chega aqui e parece que dá uma aterrada, sabe? Vem uma energia muito forte, o poder mesmo da natureza de perto. De todas as viagens que eu já fiz essa foi a que eu mais me conectei. Também não tinha internet, isso foi muito positivo. A gente é obrigado a dar essa parada, que a gente vive numa vida tão louca, que esses momentos são raros. E aqui foi importante, eu consegui me desconectar mesmo e me conectar com a natureza”, declarou a influenciadora e ex-BBB Mari Gonzales.

Marcela também gostou de ficar desconectada por um tempo: “Outra coisa que achei genial foi a gente não ter acesso à internet. Isso foi uma das coisas que mais me fez repensar na minha vida fora da Amazônia”.

A experiência na CARAS Amazônia fez com que Giovanna despertasse sobre os perigos que a floresta e o ecossistema enfrentam: “Muito difícil explicar em palavras o que é estar aqui. Porque você sente muito forte e você vê essa imensidão da natureza, e saber que [a natureza] está em perigo constantemente, que as pessoas daqui, os povos daqui precisam de proteção e estão em perigo também. Quando a gente está aqui e olha em volta, a gente entende a dimensão do problema”

A atriz Marcela também levanta a bandeira da proteção ambiental após sua experiência: “Só chegando aqui dá para entender essa imensidão do que é a natureza e do grãozinho tão pequenininho que é a gente. O mínimo que podemos fazer é cuidar dela, o máximo que a gente puder”.

E Ademara garante que esta não será sua única visita à Amazônia: “A gente teve acesso a tantas plantas diferentes, sabe? Tantas formas de vida diferentes, por onde a gente andava a gente via uns caminhos muito loucos de formigas. Então a gente realmente, não sabe de nada. Com certeza vou voltar”.

Confira aqui o vídeo de Mari Gonzalez, Giovanna Grigio, Marcela Fetter, Ademara e Bia Ben comentando sobre a CARAS Amazônia!