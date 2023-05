Malu Falangola festeja suas novas personagens

No ar em produções simultâneas, Malu Falangola fala dos projetos: 'São duas personagens totalmente diferentes'

Só alegria para Malu Falangola (29). A atriz pernambucana festeja o êxito de estar no ar em duas produções simultâneas, dando vida a Ariela em Reis, na RecordTV, e também Luna, do seriado DOM, parte do catálogo da plataforma de streaming Amazon Prime. “São duas personagens totalmente diferentes. Ariela é uma jovem inteligente, alegre e prestativa. É casada, aprendeu a cuidar de tudo, desde a morte de seus pais. Já Luna é uma jovem sedutora que usa drogas e frequenta baladas”, destaca Malu, em papo exclusivo com CARAS.

Nascida em Recife, a atriz se mudou para o Rio de Janeiro em busca de conquistar a tão sonhada carreira de atriz. Formada em Artes Cênicas pela Escola Técnica de Formação em Artes Dramáticas Nu Espaço, ela participou das novelas Totalmente Demais, O Tempo Não Para e Malhação– Para o Dia Nascer Feliz na Globo, além de Amor sem Igual e a série Todas as Garotas em Mim, ambas na RecordTV. Malu também se dedica ao teatro e foi apresentadora de um programa de TV.