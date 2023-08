Amizade de Domingos Montagner marcou Lucy Alves: 'Não tinha pressa'

Em entrevista à Revista CARAS, Lucy Alves relembrou como Domingos Montagner foi importante em sua estreia como atriz

A estreia de Lucy Alves(37) como atriz na novela Velho Chico, da TV Globo, tem diversos significados e um deles envolve amizade. Isso porque foi através deste trabalho que a artista conheceu o ator Domingos Montagner (1962- 2016). Em 2016, a artista se emocionou ao dar um depoimento à revista CARAS.

Poucos meses após o falecimento de Domingos, a cantora abriu o coração e comentou como eram os dois nos bastidores da novela. Segundo Lucy o colega não tinha pressa para viver.

"Ele era muito querido por todos. E me chamou a atenção desde o início o fato de estar sempre preocupado com o coletivo. É o que levo para a minha vida. Ele não tinha pressa para a vida, as pessoas", contou ela, que deu vida a Luzia, esposa do personagem vivido pelo ator.

Lucy relembrou a generosidade de Domingos, que, mesmo sendo o protagonista da novela de Benedito Ruy Barbosa, se importava em ajudá-la em seu primeiro trabalho na televisão. "Ele tinha tempo para passar o texto comigo, escutar o outro que chegava. E era o protagonista", disse.

A atriz completou afirmando que enxergava Domingos Montagner como uma pessoa especial. "Esse olhar para a vida, a sua família, seus espetáculos... Ele estava em outro tempo e, ainda assim, conseguia fazer tudo", declarou.

Domingos morreu durante uma viagem para gravar as últimas cenas de seu personagem em Velho Chico. Ele nadava às margens do rio São Francisco, quando acabou sendo surpreendido com a forte correnteza das águas. Ele estava acompanhado de Camila Pitanga, sua colega de emissora.

Leia também: Lázaro Ramos previu protagonismo negro em destaque na TV: "É o futuro"

Ainda durante a entrevista, Lucy comentou sobre como estava apreensiva com sua estreia na TV, mas que conseguiu superar as barreiras impostas durante a experiência. "Tive muito medo. Não sabia se conseguiria construir essa personagem com a minha bagagem pessoal. Expliquei que não tinha experiência com teatro, que nunca tinha atuado nem lido texto algum. Nem no colégio", disse.

"Foi desafiador e passei a me cobrar muito. Eu duvidei de mim. Até eu entender como tudo funcionava, foi um dia de cada vez mesmo. Cresci muito profissionalmente e pessoalmente. Aprendi e troquei com esses artistas. Mergulhei de cabeça e descobri essa porção atriz que tinha e nem sabia, mas que já exercitava com a música. Nunca esquecerei desta experiência", completou.