Lexa rebate críticas por novo relacionameto: 'O povo quer que eu chore?'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lexa celebrou nova fase pessoal e profissional, além de dar detalhes de como conheceu Ricardo Viana, seu namorado

Após um ano com bastante exposição na mídia, Lexa (28) começa 2024 em uma nova versão. Em uma fase mais madura, ela afirma estar se colocando em primeiro lugar e pronta para se entender melhor como mulher e artista. Com isso, ela rebate críticas em relação ao namoro com Ricardo Viana (31).

"O povo quer que eu chore? [Risos] Não quero chorar, já deu o assunto, já deu tudo, já foi, página virada. Acho que todo mundo na vida tem os momentos que viveu, deu certo, acabou e é isso", conta Lexa, à CARAS Brasil, sobre o término com MC Guimê (31).

"A vida é feita de ciclos, de pessoas, de entradas e saídas e eu só desejo amor e paz para todo mundo. E que bom que estou feliz, porque eu já passei por tanta coisa que, agora, quero só é ser feliz mesmo", completa a cantora.

Ela conta que conheceu o atual namorado em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e que, desde então, eles não se desgrudaram mais. O ator mora há 15 minutos da casa da mãe de Lexa, e ela afirma que estão vivendo o romance de forma leve, sem pressão.

"O tempo inteiro tem julgamentos da internet, sobretudo a mulher, que é colocada na parede quanto à beleza, ao corpo, às expectativas... e é muito louco tudo isso", diz a cantora. "Estou uma Lexa capaz de compreender que, se tiver que dar certo, dará."

Além disso, ela conta que também foi criticada quando começou o relacionamento com Guimê. Na época, ela tinha 19 anos e os comentários maldosos a fizeram repensar sua postura na web, a transformando mais discreta quanto à vida pessoal.

"Hoje, tenho 28 anos e me sinto um pouco mais preparada para lidar com as coisas. Eu acho que a gente tem que se permitir viver o que quer viver, se não quero mostrar, está tudo bem. Se quero mostrar, está tudo bem também. Hoje, estou até postando mais coisas, estou nesse sentimento de quero mostrar, são fases."

CONFIRA OS BASTIDORES DA ENTREVISTA COM A CANTORA LEXA: