Karine Alves entrega emoção e inspiração na cobertura da folia: 'Reconhecimento'

Com samba no pé e no coração, Karine Alves não esconde a empolgação de pilotar a cobertura do carnaval do Rio e de São Paulo pela primeira vez

Ela é uma estreante no comando da cobertura dos desfiles do Rio e de São Paulo, mas a história de Karine Alves (42) com o carnaval vem de longa data. A jornalista esportiva sempre foi apaixonada por samba e já cobriu os desfiles de Porto Alegre, sua terra natal. Agora, na companhia de Alex Escobar (49) e Milton Cunha (61), ela se prepara para o novo desafio. “Para mim, o carnaval é alegria, resistência, cultura popular, família. Além de ser a realização de um sonho, esse momento marca o reconhecimento do trabalho que eu tenho desenvolvido no esporte”, conta ela, em papo com CARAS.

Além dos anos dedicados ao jornalismo esportivo, desde cedo Karine guarda outra paixão: a música. “O samba veio antes do esporte na minha vida. Meu falecido avô tocava todos os instrumentos de corda. Comecei a arranhar no violão, depois descobri o gosto por cantar. O carnaval na minha família era um evento! Não tinha nada mais importante”, relembra. Ela tem certeza de que todas as experiências que já viveu no esporte a prepararam para este novo momento. “O esporte acaba nos ensinando a forma de transmitir a emoção para as pessoas. A gente aprende a passar a emoção do que estamos vivenciando naquele momento. E o carnaval precisa disso, de emoção. O jornalismo esportivo exige muito improviso, jogo de cintura”, explica ela.

O cargo que Karine assume neste ano já pertenceu a nomes como Fátima Bernardes (61), Glenda Kozlowski (49) e Maju Coutinho (45) e a jornalista sabe do peso de seguir os passos das colegas. “Não me preocupo com comparações com as apresentadoras dos outros anos porque elas são uma fonte de inspiração para mim. Estar no lugar que já foi ocupado por mulheres que sempre admirei é uma honra. Cada uma delas tem o seu brilho, sua personalidade, sua trajetória. Conversei bastante com a Maju, com a Mariana Gross. Troquei muito com elas sobre preparação, estudo e tudo o que elas compartilharam comigo foi muito especial. É um momento em que a gente se dá as mãos”, reforça.

Pela primeira vez, a mesma equipe de cobertura estará responsável tanto pelos desfiles de São Paulo quanto os do Rio. E como dar conta de quatro madrugadas seguidas de espetáculo? “Vai ser uma maratona. Vamos precisar de muita energia, muita dedicação, cuidados com a saúde, mas o principal é que sejam quatro dias de diversão, tanto para os telespectadores quanto para nós.Como a gente trabalha com o que ama, fica tudo bem mais leve”, festeja Karine, que não poupa elogios a Alex e Milton.

“Nós fechamos uma trinca cheia de harmonia, é uma sintonia fina. Eu me sinto privilegiada por poder conviver com pessoas por quem tenho um carinho enorme. Estar com eles é sinônimo de sucesso!”, celebra. O ano ainda está só começando, mas Karine já tem planos bem definidos para os próximos meses. Depois da intensa cobertura de carnaval, a jornalista estará focada nos Jogos Olímpicos, que neste ano têm como sede a capital francesa, Paris.

“Amo demais viver os Jogos Olímpicos. É uma coisa que me realiza sempre. Eu estive nas Olimpíadas do Japão e espero estar também em Paris, gastando um pouco do meu francês!”, brinca ela. “Depois da folia, é claro que precisa ter um momento de descanso para depois começar a pensar no desafio de levar para o telespectador tudo o que vai acontecer nos Jogos”, conclui Karine, animada com todos os seus desafios.

FOTOS: MANOELLA MELO/TV GLOBO