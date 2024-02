Julianne Trevisol revela que foi reprovada em teste: 'É importante acreditarmos'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Julianne Trevisol revela teste que não deu certo e comenta sobre oportunidades na TV e no streaming

Atualmente nos cinemas de todo o Brasil como Isabel, de Nosso Lar 2: Os Mensageiros, Julianne Trevisol (40) quase integrou o elenco do filme de estreia. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz conta que chegou a fazer teste, mas que a esperada aprovação não aconteceu.

A artista não esconde felicidade com o sucesso da produção nacional. Em sua primeira semana, o longa inspirado na obra Os Mensageiros (1944), psicografado por Chico Xavier (1910-2002), e dirigido por Wagner de Assis, foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas. A arrecadação do período passa de R$ 17 milhões.

“Sem dúvida, um dos projetos mais aguardados por mim. Em 2009, fiz o teste para o primeiro longa, mas acabou não rolando. Agora, tive essa oportunidade”, conta ela, que ressalta a importância do filme para pessoas de diferentes culturas. “Independentemente de fé, é um filme que fala de amor, de perdão e do quanto é importante acreditarmos que existe algo além desta vida”, destaca.

Além do cinema, Julianne Trevisol também pode ser vista no streaming. A atriz é um dos destaques de Vick e a Musa, série do Globoplay. Ela também é uma das estrelas de Luz, produção infantojuvenil que estreia na Netflix neste mês.

Animada com a vida profissional, o "não" que recebeu para o primeiro filme de Nosso Lar não desanimou a artista. Ainda neste ano, ela voltará ao ar na TV aberta na décima temporada de Reis, série bíblica da Record. “É um ano de várias estreias”, comemora.

Na conversa exclusiva, Trevisol opina sobre a chegada do streaming ao mercado audiovisual brasileiro. “Eu amo trabalhar! A chegada do streaming abriu diversas possibilidades para nós, atores. Hoje, conseguimos passear por projetos em diferentes frentes e este é o melhor dos mundos. É se arriscar, experimentar e dar o seu melhor”, conclui.