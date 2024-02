Helô Pinheiro relembra adolescência de Ticiane: 'Sapeca'

Em entrevista à Revista CARAS, Helô Pinheiro abre o jogo sobre ser inspiração para a filha. Apresentadora da Record, Ticiane Pinheiro também faz revelações sobre a mãe

Helô Pinheiro (80) tem boas memórias da infância e adolescência de Ticiane Pinheiro (47). A musa inspiradora de Tom Jobim (1927–1994) e Vinicius de Moraes (1913–1980) para a canção Garota de Ipanema não economiza nos elogios e surpreende ao revelar como a filha se comportava. Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora conta que desde muito nova a comandante do Hoje em Dia, da Record, a tem como fonte se inspiração.

"Tici sempre foi muito extrovertida e sapeca. Ela gostava de representar e fazia suas estripulias como se estivesse em um palco da vida usando meu sapato e xale. Era uma graça!", conta ela, bem também aponta a filha como uma mulher determinada. "Ela é humana, tem um coração lindo e abençoado, além de ser autêntica e verdadeira".

Helô Pinheiro destaca que sua relação com a filha é de total cumplicidade e respeito. As duas conversam sobre experiências da vida e buscam sempre reunir a família para bons momentos. Prova da amizade entre mãe e filha é que as duas são grandes comunicadoras.

Para a reportagem da revista, Ticiane Pinheiro revela que optou por fazer Jornalismo devido ao fato de ter a matriarca como sua inspiração. Referência no meio artístico, Helô já atuou em novelas, apresentou programas e foi inspiração para hit internacional.

Apesar de ter sido uma adolescente "sapeca", a contratada da Record explica que teve grandes ensinamentos da mãe. "Ser honesta, íntegra, responsável e fazer o bem ao próximo. Cada passo que a minha mãe dá é um lembrete de que o sucesso não é apenas sobre aplausos e elogios, mas sobre a dedicação incansável aos seus princípios e a vontade de superar desafios".

"Quando comecei a minha carreira profissional, eu quis fazer faculdade de Jornalismo por causa dela, eu quis entrar na TV por causa dela", finaliza a esposa de César Tralli (53), e mãe de Manu (4) e Rafa Justus (14).