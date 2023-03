Júlia Byrro avalia as mudanças em sua vida após 'Verdades Secretas 2'

Aos 21 anos, Júlia Byrro celebra nova fase profissional após sua estreia como atriz em 'Verdades Secretas 2'

Uma longa espera e um processo desafiador. Assim se resume a estreia de Júlia Byrro (21) na global Verdades Secretas 2. In térprete de Lara, que se torna a modelo Lua, ela mergulhou em nova fase profissional e celebra a chance do primeiro trabalho como atriz na trama de Walcyr Carrasco (71). “Depois de fazer vários vídeos-teste e passar por várias seletivas, totalizando três ou quatro meses, me ligaram dizendo que eu tinha sido a escolhida”, relembra ela, que atuava como modelo desde os 13 anos e sempre enxergou na arte a sua melhor forma de expressão. “A arte sempre foi uma válvula de escape, sempre foi o lugar seguro no qual me encontrei. Percebi isso bem novinha, quando comecei a pintar. Depois, qualquer oportunidade que eu tinha, me jogava em experiências artísticas. De certa forma, eu passei a vida toda fugindo para me encontrar onde a arte estava”, reflete ela.

Natural de Campinas, no interior de São Paulo, por conta do novo trabalho, não foi só o endereço que Júlia precisou mudar. Apesar de bastante jovem, a estrela garante que passou por um longo processo de amadurecimento e, agora, se enxerga de uma forma completamente diferente. “Depois de tantos ‘nãos’ e tapas da vida, eu fui perdendo um pouco daquela visão de criança sonhadora que vê o mundo todo colorido. Eu não me achava boa o suficiente. Eu enxergava tudo cinza”, confessa. “Depois que fiz a novela, pude, finalmente, me orgulhar de uma conquista minha e, a partir daí, tudo voltou a ser mais colorido. Hoje, acredito mais em mim e nos meus sonhos”, completa a atriz, consciente da força de seu despontar profissional. Focada nos estudos — ela cursa o ensino superior em Marketing —, Júlia almeja cada vez mais. “Acredito fielmente que posso conquistar todos os meus personagens dos sonhos.”

Com a visibilidade do público, as críticas também passaram a fazer parte da vida de Júlia, que não se deixou abater. “Foi meu primeiro trabalho, eu já sabia que teriam críticas, as quais eu tentei usar ao máximo para a minha construção profissional, mas surpresa mesmo foram os elogios e o amor que recebi. Fiquei realmente muito feliz”, afirma ela, que carregará Lara/Lua como uma personagem realmente marcante, não só pela carga emocional, mas por também lhe proporcionar a oportunidade de expor ao público temas importantes como o abuso sexual: na história, a garota é atacada pelo próprio padrasto. “Foi um processo longo e delicado, levamos mais ou menos três dias para gravar essa cena”, detalha a atriz, que, para viver a dor de Lara, se afastou da família e dos amigos e se colocou no lugar dos milhares de mulheres que são abusadas todos os dias e, nem sempre, conseguem se defender. “Queria viver essa atmosfera solitária em que a Lara viveu por tanto tempo. Após a gravação, chorei em todos os momentos, senti um mix de desespero por todas as mulheres que passam ou já passaram por qualquer situação parecida, um sentimento de invasão, tristeza, culpa e incapacidade muito forte”, conta a artista.

Com o apoio da família, a atriz avalia a chance de influenciar por meio da dramaturgia. “Projetos como Verdades Secretas e histórias como a da Lara são importantíssimos, justamente para mostrar que as mulheres não estão sozinhas e que a culpa jamais será delas. Existe uma saída”, pontua a jovem, que se considera a maior crítica de seu trabalho. “Aos meus olhos sempre tenho algo a melhorar ou mudar. No entanto, esse trabalho me ajudou a melhorar isso dentro de mim. Acho que pela Lara ter estado comigo vivendo toda aquela dificuldade, de certa forma senti como se devesse um pouco de carinho para ela e, consequentemente, para mim também”, diz a jovem.

