Fraternidade e beleza das Possebon Sisters

Embaixadoras de CARAS, as cinco irmãs das Possebon Sisters brilham em temporada de inverno

Por Mariana Silva Publicado em 05/09/2022, às 14h35

Elas são empresárias, mães, esposas, irmãs e estão cada vez mais antenadas desde que iniciaram a carreira como influencers. Embaixadoras de CARAS, as Possebon Sisters, Tati (46), Có (37), Fran (40), Moni (44) e Kari (39), levaram todo seu charme e elegância para a temporada de Inverno, no Hotel Ort, em Cam­pos do Jordão. “Orgulho é a palavra que nos define neste momento. Éramos leitoras de CARAS e agora temos a chance de viver nesse universo. Tem sido motivo de muita felicidade poder dividir o nosso conteúdo com o público”, avalia Fran.

A empreitada no universo digital aconteceu há mais ou menos quatro anos e, de lá para cá, o grupo tem transformado a rotina familiar. “É um presente de Deus trabalhar com mulheres que me inspiram todos os dias. Temos uma troca muito grande e nos entendemos com o olhar”, conta Moni, ressaltando a importância da união entre elas. “Juntamos o útil ao agradável. Estamos sempre juntas, seja falando de trabalho ou em família”, completa.

Compartilhando conteúdos como lifestyle e beleza em um perfil único, o quinteto revela ainda que, desde que começaram, as comparações com o clã Kar­dashian logo se tornaram inevitáveis. “Assim como elas, também somos cinco irmãs. O que nos difere é que vivemos aquilo que mostramos. Não é só glamour. Temos uma vida real, com perrengues, brigas, aprendizado e, claro, muito sotaque gaúcho”, detalha Tati, aos risos.

Depois de passarem por diversos períodos nos quais pensaram em desistir, as Possebon se sentem mais fortes do que nunca e garantem que não temem críticas ou mesmo haters. “Ninguém vive uma vida perfeita. Nós também compartilhamos nossas dificuldades”, garante Moni. “No Insta­gram, a gente mostra o que quer mostrar. É uma pequena parcela de nossa vida”, pontua Kari. “Nossa ideia é ser acessível para todo mundo. Dar dicas de produtos, de roupas e de acessórios que todo mundo possa usar. As pessoas acham que a gente só usa coisa cara, mas não é bem assim”, afirma Fran.

Fotos: Paulo Santos; Produção visual: Carlos Henrique Duarte; Beauty: Milmakes; Produção executiva: Marley Galvão e Sônia Esper