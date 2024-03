Fabiana Karla revela descoberta para compor próximos personagens: ‘Meu ócio é criativo’

De férias no Japão, atriz revela em entrevista exclusiva à Revista CARAS descobertas e inspirações para próximos personagens na TV

Após viver a personagem Helena Maravilha em Rensga Hits!, série exibida na programação da Globo, Fabiana Karla (48) desembarcou no Japão para curtir férias acompanhada do namorado, Alexandre Sumid (47). A atriz tem aproveitado o período de descanso para conhecer novas culturas e descobrir inspirações para os próximos personagens. Em entrevista à Revista CARAS, a também humorista conta que mesmo fora do estúdio não consegue se desligar do trabalho.

“A gente observa em alguns lugares que as pessoas não perderam sua criança interior. Você vê homem adulto na rua com pantufa ou roupa de cosplay. Parece que mergulhamos num mangá! É um desfile fascinante de personalidades e eu sou apaixonada por gente. Isso é bom para compor personagens. Mesmo nas férias, penso em trabalho! O meu ócio é criativo”, conta ela, que tem desbravando o pais da Ásia Oriental e se apaixonado com cada novidade.

Dona de um humor inquestionável, Karla afirma ter se apaixonado com os costumes dos japoneses. Ao andar nas movimentadas ruas e parques, ela destaca surpresa com a restauração de importantes pontos dos lugares mesmo após desastres naturais.

“Os costumes, o senso de coletividade, o jeito de ser, tudo isso me fascina. É um país que se renova como uma fênix, afinal já tiveram tantos incidentes grandes, mas eles têm um histórico de superação valiosíssimo que inspira. É bom adentrar na cultura, mergulhar nesse lugar que se renova e tem tanta beleza. Acho que é uma forma de regar meu jardim interior”, observa.

Além de não perder a oportunidade de encontrar inspirações para personagens da TV, a atriz tem em sua agenda uma visita à casa do sogro, que vive no país. Ela não esconde animação para o encontro familiar. Como parte da programação de férias, a estrela realizou uma tarde de autógrafos de seu livro, O Rapto do Galo, com renda 100% revertida para as vítimas do terremoto que abalou o Japão no início do ano.