Em Londres, Thais Piza comemora conquista no teatro

Em cartaz com sua primeira protagonista, Thais Piza vibra com o musical Uma Linda Mulher

Parece combinado, mas foi destino. Antes de saber que iria protagonizar o musical Uma Linda Mulher, Thais Piza (34) programou sua viagem para Londres e quando chegou lá, pouco antes de sua estreia no Brasil, a artista descobriu que o espetáculo estava em cartaz e fez questão de assistir. “Foi perfeito! Eu assisti sabendo que já tinha passado na audição, então chorei do começo ao fim, foi muito emocionante. Coitado de quem estava ao meu lado, porque eu fiquei cantando todas as músicas”, diverte-se.

Atriz e cantora, ela já tem alguns musicais na bagagem e foi até indicada a prêmios como atriz coadjuvante, mas essa é sua primeira protagonista nos palcos. Para deixar a responsabilidade e a honra ainda maior, ela interpreta a personagem que foi de Julia Roberts (55) no filme homônimo. Para a

artista, a oportunidade veio na hora certa. “Acho importante você saber quando tem a maturidade necessária para viver esse tipo de coisa. Eu já vivi muita coisa, não só como atriz, mas como cantora também. E ela veio para mim sem eu correr atrás, porque eu estava focada em outros projetos, não estava muito a fim de fazer musical agora, mas, quando é para acontecer, acontece”, diz a paulista, que quando recebeu o convite para fazer a audição foi pesquisar sobre o espetáculo. “Quando escutei as músicas, fiquei apaixonada. Falei ‘vou pegar esse papel!’, e fiz tudo que pude para passar no teste e agarrar essa chance com unhas e dentes”, recorda.

E deu certo! Até dezembro ela estará em cartaz, dividindo cena com Jarbas Homem de Mello (54) e outros artistas. “Nós, do teatro musical, temos que ser atletas, porque tem que dançar, cantar e atuar ao mesmo tempo. Então, tem que estar em forma e não digo fisicamente, aparentemente, mas estar bem com seu aparelho vocal, seu corpo tem que estar aguentando para fazer tudo no ritmo certo. Então, é cuidar da voz, do corpo e da cabeça”, diz Thais, realizada. “Estou muito feliz, na minha melhor fase!”.

FOTOS: ADRIANA SPACA