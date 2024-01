Daiane dos Santos revela seus sonhos: 'Quero ter minha família'

A bordo do navio MSC Grandiosa, Daiane dos Santos festeja êxito como comentarista da TV Globo e se prepara para as Olimpíadas de Paris

Longe das competições desde 2012, quando se aposentou, Daiane dos Santos (40) se reinventou diante da ginástica ao integrar o time de comentaristas esportivos da Globo. Ela não só tirou o desafio de letra como voou longe e, hoje, completa a marca de 10 anos na emissora. O feito, inclusive, chega com um brinde: ela é presença garantida nas Olimpíadas de Paris, na França, em julho. “Fico feliz de ser uma porta-voz dessa nova geração que está brilhando. Como comentarista, tento explicar a emoção do que estamos vendo naquele momento. Mas ainda estou aprendendo como se faz e com pessoas que admiro muito”, diz a gaúcha, que esteve com a avó Siria Conceição Garcia (86) no cruzeiro inaugural do MSC Grandiosa, maior navio de turismo a navegar em águas brasileiras. E foi em alto-mar que a ex-ginasta faz um balanço de sua vitoriosa trajetória!

Eu fico feliz de ser uma porta-voz dessa nova geração que está brilhando.

Estreante em cruzeiros, dona Síria avisou que quer repetir a dose. “Mas eu já disse para ela que num próximo não vai ser igual. Ela começou com o sarrafo muito alto, partindo da nota 10, como se diz na ginástica artística”, brincou Daiane, que se hospedou na principal suíte do Yatch Club, área de luxo do navio, com direito a serviço personalizado, incluindo um mordomo 24 horas à disposição. “Ela é muito jovial, alegre, espontânea. Quero muito ter a sabedoria, a vitalidade, o gosto pela vida das minhas avós. E aproveitar a vida com saúde”, conclui.

– Na infância, de quem era fã?

– Infelizmente não pude conhecê-lo, mas ele deixou um legado incrível e sempre foi inspiração para mim, o Ayrton Senna. Era uma tradição acordar domingo de manhã para assistir às corridas.

– Hoje, além de comentarista você também dá palestras.

– Tento levar muita emoção e ter conexão com o público. Sou de humanas e sempre quero esse contato com o público. Que as pessoas possam ter a conexão das histórias delas com as minhas histórias. Que possam ter a compreensão de que o atleta é o herói da vida real, de carne e osso. Que falha, que acerta. Se é possível na nossa vida, na vida das pessoas também pode acontecer.

Queria ter tido a maturidade de hoje aos 20. Adoro ser uma mulher de 40.

– Em 2003 e em 2004, você fez saltos que foram batizados de Dos Santos e Dos Santos II. O que isso significa para você?

– Ter dois elementos com o meu nome é uma homenagem linda, não só para mim, mas principalmente para minha família e para todos os brasileiros. É muito marcante e fica para a minha história e para a história da minha família.

– Você chegou à casa dos 40 anos. Tem gostado dessa fase?

– Eu acredito que a vida é feita de fases. Temos que curtir, viver e degustar cada fase da nossa vida. Eu adoro ser uma mulher de 40 anos. Queria ter tido a maturidade que tenho hoje, aos 20 anos, mas sei que não é possível. Tem sido agradável viver este momento de quarentona, mais madura para muitas

coisas e dando uma pisada no freio e não no acelerador em algumas questões, pois a fase mais ansiosa

já passou. Mas nem tanto, porque sou hiperativa. Então, é um freio meio acelerado (risos).

Construir uma família não é fácil. Tem que existir amor e cumplicidade.

– O que pode coroar esta fase?

– Meu maior desejo, hoje, é ter uma família. É encontrar um bom companheiro para conseguir construir essa família e ter dois filhos. Se Papai do Céu me abençoar, pode ser que ele me dê mais. Construir uma família não é fácil. Tem que ser uma pessoa que a gente admira, que admira a gente, que seja parceiro, companheiro e que exista muito amor, cumplicidade e sabedoria nesta relação. Aí, vêm os frutos, que são os filhos. Eu vejo como o casamento de meus pais é construído, com mais de 40 anos. Um casal da vida real que se ama, que criou cinco filhos. É isso que desejo para a minha vida também.

FOTOS: MARCOS SALLES E MARCIA SALLES