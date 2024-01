Claudio Gabriel evoca o seu elo com as artes plásticas

No ar como o divertido Tadeu, da global Terra e Paixão, Claudio Gabriel explora distintos universos

Quem se diverte com as trapalhadas de Tadeu, personagem de Claudio Gabriel (54) em Terra e Paixão, trama global das 9, talvez não imagine que, na vida real, o ator também assuma outro papel. Artista plástico desde 2010, quando não está atuando, Claudio se dedica à produção de suntuosos quadros. “Não é fácil me dividir entre as carreiras, mas minha paixão e minha persistência têm vencido para conseguir estar no ateliê pintando ou organizando o material que vai para exposições. Na prática, é aproveitar o tempo em que não estou nos estúdios da Globo para produzir. Ainda tenho que estudar os textos em casa e tocar a vida pessoal. O trabalho não para! Mas assim que é bom”, comemora ele, em papo com a CARAS, enquanto exibe suas pinturas.

Na trama de Walcyr Carrasco (71), Claudio também vive uma vida dupla, porém bem diferente da realidade. O personagem conservador vive um casamento de fachada, mas gasta todo o dinheiro que tem para encontros virtuais com uma camgirl, mulher que se expõe sensualmente na internet em troca de dinheiro, vivida por Tatá Werneck (40). “Eu sabia que ele tinha ingredientes interessantes, camadas que eu poderia explorar. Acho que o fato de ser um personagem cômico, apesar de trilhar por linhas obscuras e patéticas, ajudou a conquistar o público”, opina o artista. Para ele, o personagem retrata um tipo bastante comum de brasileiro. “Nosso clima é ótimo, tanto nos bastidores quanto nas cenas. Mútua admiração e respeito. Nos divertimos demais”, completa, sobre a colega.

Em 30 anos dedicados ao ofício da atuação, Claudio coleciona trabalhos humorísticos e, inclusive, ministra aulas para formar novos humoristas. “A comicidade requer uma atuação não convencional, digamos assim. É preciso acessar canais que fogem à razão. O que é racional dá lugar ao intuitivo, ao imprevisto, ao improviso. Tudo isso associado às técnicas do humor, claro”, explica o ator, que admite não ser uma tarefa fácil arrancar o riso. E quando pensa no futuro, o ator não é de grandes ambições. “Quero ter condições de sair da cidade grande, viver no campo”, almeja ele.

FOTOS: PRISCILA NICHELI; STYLING: SAMANTHA SZCZERB; AGRADECIMENTOS: HOTEL WINDSOR MARAPENDI