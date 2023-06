Família Abravanel celebra os 60 anos do Programa Silvio Santos

No aniversário de 60 anos do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel reúne a mãe e as irmãs em homenagem ao apresentador, que não esteve na gravação

Nenhum outro programa de auditório em lugar algum do mundo chegou aos 60 anos de existência. Uma marca histórica e tão especial merecia uma festa à altura. O aniversário do Programa Silvio Santos reuniu algumas das principais estrelas do SBT e de outras emissoras para relembrar passagens marcantes da atração, sob o comando de Patricia Abravanel (45), que assumiu oficialmente a apresentação desde março deste ano. “É muito especial. Me sinto muito honrada e emocionada de representar Silvio Santos. Meu pai veio apresentar na pós-pandemia, pegou Covid e aí me chamaram para cobrir esses dias. Não imaginava que depois a gente ia dividir esse palco”, contou Patricia.

Além de Patricia, a gravação contou com a presença de todas as filhas do comunicador: Cintia (60), Silvia (52), Daniela (46), Renata (38) e Rebeca (42), além de sua mulher, Íris Abravanel (74). A ausência sentida foi a do próprio Silvio Santos (92). “Ele nem ia conseguir estar aqui, ele ia mandar todo mundo se lascar!”, brincou Patricia. “Se ele soubesse, nos mínimos detalhes da homenagem, não deixaria a gente fazer. Diz que não quer autopromoção”, continuou. Íris garantiu, porém, que Silvio não passa por nenhum problema. “Está sendo um tempo bom para a gente, como casal, como família. Ele está se sentindo muito bem, não vem porque fica acomodado”, explicou ela, que logo depois se declarou ao marido. “Você formou uma verdadeira família no SBT com todo o respeito e amor que eles têm por você. Mas estou amando ter você só pra mim. Meu marido também é filho, preciso cuidar”.

Ao longo de um dia inteiro de gravações, Patricia recebeu convidados que ajudaram a escrever a história dos 60 anos de programa, além de relembrar quadros clássicos das seis décadas de exibição, como o Qual É a Música e o Show de Calouros. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (70), marcou presença, assim como Mara Maravilha (55) e Sonia Abrão (59), que se divertiram nos bastidores. Funcionários de longa data da emissora, como Helen Ganzarolli (43), Roque (86) e Ivo Holanda (87), receberam merecidas homenagens no palco. “É reviver os melhores momentos da nossa televisão. Quem fez TV com ele há 30, 40 ou 50 anos está tendo a chance de reviver esses episódios. Para mim, é maravilhoso”, festejou Silvia Abravanel.

Eliana (49), descoberta quando fazia parte do grupo Banana Split, falou sobre a importância de Silvio em sua trajetória. “Minha vida foi transformada a convite dele. Ele foi a pessoa que acreditou em mim. O Programa Silvio Santos é uma diversão pra mim, desde quando eu nem imaginava ser quem sou hoje”, disse a apresentadora. “Eu nasci aqui, cresci em outra emissora e ele me trouxe de volta. Senti um reconhecimento de pai. Foi algo inexplicável. Tudo isso é só uma retribuição”, declarou ela, emocionada. Adriane Galisteu (50), que também ficou marcada pelos anos que passou no SBT, deixou toda a sua gratidão para Silvio. “Eu passei por aqui por quatro anos e sempre tem alguém que fala do Charme. Eu entrei aqui de um jeito e saí de outro. Eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida. Eu entrevistava minhas bonecas, minhas vizinhas. Eu sou uma profissional melhor porque aprendi com o Silvio. Me sinto honrada, ele é muito importante na minha vida. Tudo isso aqui é pra você, Silvio, sem você não faz o menor sentido”, contou.

O legado de Silvio segue vivo nos passos de Patricia e das irmãs e a homenagem demonstrou só um pouco de toda a gratidão da família. “Ele é muito melhor como pai do que como comunicador. Sempre nos encorajou a seguir o melhor caminho”, concluiu Patricia Abravanel.

