Aos 70 anos, Zeze Polessa exalta jovialidade e diz: "Eu adoro o meu corpo"

A chegada na terceira idade não tem sido algo doloroso para a atriz Zeze Polessa (70). Mesmo sentindo certas limitações no corpo, a artista garante que é uma pessoa que lida bem com a passagem do tempo. Em entrevista à CARAS, a mãe de João (42) falou um pouco sobre as mudanças em sua vida.

"Tem uma hora que você olha para o seu braço e fala ‘vou malhar o bíceps’ ou ‘que pele é essa?’. Mas aí tomo um banho e passo um creme (risos). Mas é a pele, né? Não entendo essas pessoas que ficam ‘ai, a minha bunda caiu’, porque as coisas vão acontecendo e a gente também vai acontecendo", disse.

Sem grandes dilemas quanto a seu corpo, Zeze conta que acha natural não exibir o mesmo visual da juventude. "Não é que você parou de se exercitar, parou de andar ou parou de correr e a bunda caiu porque você fez 60 anos. Não é assim. As coisas vão se ajeitando. Eu adoro o meu corpo, eu não tenho problema nenhum com ele", afirma.

No ano que completa 50 anos de carreira, Zeze tem se preparado para estrear no palco com um monólogo sobre Nara Leão (1942-1989). A experiência tem gerado uma certa ansiedade na atriz, que tem trabalhado para aguentar o ritmo acelerado da temporada.

"A gente sabe que, às vezes, a gente viaja e tem que fazer duas sessões. Fico pensando ‘vou aguentar direitinho por quanto tempo?’. Então, me preocupa um pouco, penso como é que vai ser o tempo daqui para frente. Espero que seja tudo ótimo, porque setentinha é uma entrada na velhice, tenho a impressão. Acho que estou pensando muito no número. Não conheço ninguém velho com 70, está todo mundo bem".