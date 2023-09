André Marques se reinventa após 30 anos na Globo: "Minha gratidão é imensa"

Com o desejo se rodar o oaís, ele montou um carro equipado com uma cozinha móvel; veja

Após quase 30 anos de trabalho na TV Globo, onde atuou como apresentador e ator, André Marques (43) vive uma nova fase, na qual é responsável por tudo o que produz. Apaixonado por viagens e culinária, o niteroiense uniu o útil ao agradável no Contando Histórias com André Marques, seu canal no YouTube. Por lá, além de viajar com um carro com cozinha móvel, recebe amigos em casa para bater papo e pre- parar pratos. Feliz com o que tem feito, ele conta como tem sido a vida após o fim do contrato com a emissora, a qual ele é muito grato, mas avisa que não pensa em voltar para a TV e que ser pai, no mo- mento, não está nos seus planos.

Após anos dentro de um estúdio, agora você não para, está cada hora em um lugar...

Sempre gostei muito de viajar e cozinhar. Trabalhei anos na melhor empresa de TV, na TV Globo, e tenho a maior gratidão, mas queria realizar meus sonhos. Eu sempre fiz coisas que amei na vida, algumas nem tanto, mas faz parte do processo, a gente não consegue sempre trabalhar 100% com o que a gente gosta, faz parte da vida de todo mundo. Mas resolvi dar um tempo e me dedicar às minhas paixões. Estou indo devagar, do meu jeito, mas estou feliz pra caramba.

Era um sonho engavetado?

Eu já cozinhava em casa, já tinha uma butique da carnes, mas quando fiz o Super Chef, lá no Mais Você, que eu até ganhei, me despertou um tesão maior. Eu tinha esse projeto, tanto que, quando comecei a fazer o carro, era porque queria fazer o programa com uma cozinha móvel, para cozinhar em lugares de difícil acesso. Eu ainda estava na Globo quando comecei a montar o carro. Não era uma coisa engavetada, era um sonho que apareceu. Por conta do trabalho estava na caixinha, mas não tinha sido esquecido. Eu sabia que um dia iria fazer.

Nos programas gravados em sua casa, você recebe amigos...

Só chamo gente que eu realmente tenho intimidade. Já apre- sentaram o cara mais famoso, para eu chamá-lo porque vai dar engajamento, mas estou cagando para isso. Eu chamo meus amigos, pessoas de que gosto, que já comeram minha comida. Se não tivesse gravando, estaria tudo do mesmo jeito, só o cenário que não estaria tão bonito, o cabelo bagunçado, mas é do jeito que eu sou, não tenho pré-produção, maquiagem.

Pensa em voltar para a TV?

Não penso em voltar, não. A gente não pode dizer nunca, né? Mas, para voltar para TV teria que ser algo relacionado ao que eu gosto. Ou gastronomia, ou viagem ou cachorro. Voltar para fazer um programa que não tem nada a ver com o que penso, com as minhas filosofias. Já até fui convidado, logo assim que saí da Globo, para outra emissora, para fazer um programa que era parecido com o que eu já fazia. Eu agradeci, mas, por ora, tirei um ano meio que sabático para pensar em tudo que eu queria fazer, viajei, curti. Se você me ver em uma emissora, seja ela aberta ou fechada, vai ser fazendo uma coisa que acho legal relacionada às coisas de que gosto, só para estar na TV trabalhando não.

Esse período foi importante porque, desde sua estreia na TV, você não parou mais.

Eu sou meio agitado, ansioso, não consigo ficar parado. Daí, fui fazendo as coisas como queria, estudando, comprando equipamento, montando do meu jeito. Sou eu que edito meus vídeos, que produzo, que faço a minha programação. Não tem escritório para to- mar conta do meu Instagram, para responder, curtir os comentários, fazer as postagens. Eu que faço, eu gosto e estou curtindo essa fase.

Como foi sair da TV Globo?

Trabalhei muito anos, juntei um dinheirinho, porque fui pessoa física, então, quase 30 anos, tinha um Fundo de Garantia para receber. O difícil, na verdade, é a mu- dança comportamental da sua vida. Você acorda e não tem mais a produção te ligando para dizer que horas você grava, não vai ter que ir para lá. É igual terminar de um casamento, você está acostumado. Tanto que, no texto que fiz de despedida, falei que a gente se se- parava no papel, mas que continuávamos grandes amigos. A gente pode ficar de vez em quando, se pegar ou não. Fiz essa alusão como se fosse um relacionamento, por- que é uma vida mesmo. Lá me tornei um profissional dedicado, mudei de profissão, de ator virei apresentador, aprendi coisas co- mo homem, então tem uma participação muito importante na minha vida. A minha gratidão aos meus quase 30 anos na TV Globo é imensa.

Você tem um grande amor por seus cães, seria um ótimo pai. Pensa em ter filhos?

Ouço isso de muita gente e eu também me analiso pelo jeito que sou com meus cachorros, imagino se eu tivesse um filho, né? Já pensei, mas acho que são fases. Quando era novo, tinha uns 16 anos, falava que queria ser pai para poder sair com meu filho aos 30. Depois, aos 20, falei não quero agora. Aos 30, pensei que não queria ter filhos. E não é um não para a vida, mas se papai do céu perguntar, falar que meu prazo é hoje, vou responder que não quero. Eu adoro criança, tenho dois afilhados que são meus xodós, mas dentro do meu estilo de vida, das coisas que tenho programadas pra minha vida, para meu trabalho, hoje, eu diria não. Mas a gente não pode falar de amanhã, né?

Como descreve sua fase?

Eu acho que ninguém é 100% feliz, você tem momentos de felicidade e outros que, mesmo sen- do feliz, tem suas dores, seus medos, suas tristezas. Quando tudo isso aconteceu, que fiz essa mudança radical, você pensa que vai demorar séculos para voltar a se entender. Também tive essa dúvida, mas pensei que tenho meu pezinho de meia, tenho onde cair morto, saúde e amigos, que foram importantes nessa transição. Vi que foi uma coisa muito importante para mim. Hoje, estou feliz pra caramba, me sentindo com 20 anos, mas com a minha cabeça de 43.