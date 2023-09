André Marques desabafa sobre período fora da TV e diz: "Não penso em voltar"

Em entrevista à CARAS, André Marques falou sobre desejos futuros e vida longe da TV aberta

Depois de quase 30 anos na TV Globo, o apresentador André Marques (43) não tem dúvidas que tem passado por um momento especial em sua vida. Desde que deixou a emissora carioca, ele tem investido mais em realizações pessoais, como o programa Contando Histórias, o qual aborda viagens e culinária.

Em entrevista à revista CARAS, o niteroiense abriu o coração e revelou que está tranquilo quanto a sua carreira profissional. "Sempre gostei muito de viajar e cozinhar. Trabalhei anos na melhor empresa de TV, na TV Globo, e tenho a maior gratidão, mas queria realizar meus sonhos", disse.

"Eu sempre fiz coisas que amei na vida, algumas nem tanto, mas faz parte do processo, a gente não consegue sempre trabalhar 100% com o que a gente gosta, faz parte da vida de todo mundo. Mas resolvi dar um tempo e me dedicar às minhas paixões. Estou indo devagar, do meu jeito, mas estou feliz pra caramba", completou.

Diante da realidade que tem vivido, André conta que não tem o menor interesse em retornar para a TV. Inclusive, ele revela que chegou a receber convite de uma emissora, mas preferiu não aceitar, por sentir que não iria inovar na escolha. "Não penso em voltar, não. A gente não pode dizer nunca, né? Mas, para voltar para TV teria que ser algo relacionado ao que eu gosto. Ou gastronomia, ou viagem ou cachorro", argumenta.

"Já até fui convidado, logo assim que saí da Globo, para outra emissora, para fazer um programa que era parecido com o que eu já fazia. Eu agradeci, mas, por ora, tirei um ano meio que sabático para pensar em tudo que eu queria fazer, viajei, curti. Se você me ver em uma emissora, seja ela aberta ou fechada, vai ser fazendo uma coisa que acho legal relacionada às coisas de que gosto, só para estar na TV trabalhando não", frisa.

Agitado, André confessa que no início teve um pouco de dificuldade para se acostumar com a realidade, mas aos poucos foi se libertando. "O difícil, na verdade, é a mudança comportamental da sua vida. Você acorda e não tem mais a produção te ligando para dizer que horas você grava, não vai ter que ir para lá. É igual terminar de um casamento, você está acostumado".