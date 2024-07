Internautas pedem ‘Justiça para o príncipe Louis’. Entenda o que aconteceu!

Após os eventos do final de semana na realeza britânica, os internautas criaram um movimento para pedir ‘Justiça para o príncipe Louis’, filho caçula de Kate e William

Os fãs da família real britânica agitaram as redes sociais nesta semana com o pedido de ‘Justiça para o príncipe Louis’, que é o filho caçula de Kate Middleton e príncipe William. Tudo começou por causa dos eventos do último final de semana. Entenda abaixo!

No final de semana, Kate Middleton fez sua segunda aparição em público desde que descobriu o câncer no início de 2024. Ela esteve em uma partida do torneio de tênis de Wimbledon junto com a filha do meio, a princesa Charlotte, de 9 anos. Por sua vez, o príncipe William foi acompanhar uma participa de futebol junto com o filho mais velho, o príncipe George, de 10 anos, em Berlim durante a final da Euro 2024.

Com isso, os internautas se questionaram: e o príncipe Louis, de 6 anos? O caçula da família ficou em casa e não acompanhou os pais nos eventos oficiais. Vários fãs destacaram que Louis também não foi junto com o pai e os irmãos no show de Taylor Swift há algumas semanas e pediram que ele comece a participar mais ativamente dos passeios com os pais.

“Justiça para o príncipe Louis”, disse um internauta. “Princesa Charlotte em Wimbledon, príncipe George participando da final do Euro e príncipe Louis sozinho em casa”, escreveu outro. “Príncipe Louis no momento: esperando pacientemente sua vez de passear com a mãe e o pai”, declarou mais um.

Dancinha do príncipe Louis

O príncipe Louis, filho caçula de Kate Middleton e príncipe William, é sempre uma atração para a multidão de fãs nos eventos oficiais da realeza. O público adora ficar de olho em qual será a atitude dele para se distrair enquanto aguarda os protocolos da família real nos eventos. Desta vez, ele fez uma dancinha!

Louis, de apenas 6 anos de idade, acompanhou sua família na celebração do Trooping The Colour, que comemora o aniversário do Rei Charles III, em Londres, Inglaterra, neste sábado, 15. O menino ficou o tempo todo ao lado de sua mãe e dos irmãos mais velhos, príncipe George, de 10 anos, e princesa Charlotte, de 9 anos. Desta vez, ele foi flagrado fazendo uma dancinha divertida ao ouvir a banda da guarda real.