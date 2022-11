Após atuar pela primeira vez, Pietro Guedes sai em defesa de Jade Picon: "É muito difícil"

Em entrevista ao PODCARAS, o influenciador digital Pietro Guedes relembrou sua atuação no filme da Netflix e defendeu Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 21h02

O youtuber e influenciador digital Pietro Guedes (20) participou do PODCARAS ao lado da namorada, a atriz Cinthia Cruz (22), e relembrou sua participação no filme Ilhados (2021), da Netflix, em que interpretava Bernardo.

Ele confessou que o longa foi sua primeira experiência como ator, e afirmou que teve muitas dificuldades, já que teve apenas um mês de preparação para seu personagem, que era um homem abusivo.

Ao falar sobre sua atuação, Pietro aproveitou para sair em defesa da influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, que vem recebendo críticas por sua atuação na novela Travessia, da Globo, em que interpreta Chiara.

"Foi minha primeira vez atuando na vida. Foi muito difícil. O pessoal comenta da Jade atuando, eu meio que entendo ela porque como eu tive que atuar, eu nunca fiz teatro, nunca tinha feito nada. Eu fiz um mês de preparação para aprender, mas a gente acha que atuar é só decorar, falar, mas é muito difícil", defendeu ele.

Em seguida, o influencer opinou: "Eu acho que tem pessoas que nascem com o dom e tem quem aprende e vai ficando bom com o tempo. Eu não nasci com esse dom, sou horrível atuando... Eu demorei muito para fazer os takes... Eu não tive dificuldade para decorar os textos, mas tive dificuldade para não parecer que as falas eram robotizadas", revelou o youtuber, que afirmou que se for convidado para atuar outra vez pretende estudar mais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!