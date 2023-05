Alessandra Ambrósio gera comoção em Cannes com vestido totalmente transparente

Alessandra Ambrósio gera comoção em Cannes; brasileira dispensou roupa íntima e exibe corpo impecável aos 42 anos

Sempre deslumbrante, a modelo Alessandra Ambrosio surgiu deslumbrante nesta quinta-feira (25) durante um evento beneficente que está acontecendo em Cannes, na França.

Para o jantar de gala, a brasileira escolheu um vestido todo de pedrarias transparente. Ela usou uma echarpe de franjas para arrematar a produção que deixou em evidência as curvas espetaculares da modelo de 42 anos.

Com os cabelos volumosos e a cintura marcadíssima, ela posou para fotos ainda ao chegar. A estrela ainda arrematou o look com joias poderosas e acessórios marcantes. Ela é uma das embaixadoras da amFAR, que tem como objetivo arrecadar fundos para pesquisas sobre a AIDS para a American Foundation Research.

Alessandra Ambrosio não foi a primeira - e provavelmente não será a última - famosa a ousar durante o Festival de Cinema de Cannes, adotando looks empoderados, que deixam em evidência a beleza de seus corpos. No mesmo evento que a top model, outros famosos também compareceram, como o piloto de fórmula 1 Fernando Alonso.

Esta é a segunda aparição da brasileira no evento. Ontem, ela pode ser vista com seu look ousado, que era composto por um sutiã de renda preto, uma calcinha preta, luvas e um tecido leve e transparente, que foi amarrado em volta de algumas partes de seu corpo.

Alessandra Ambrosio compartilha momentos vividos no Festival de Cannes

Ainda nesta quarta-feira, 24, a top model brasileira Alessandra Ambrosio aproveitou para compartilhar alguns momentos que tem vivido durante sua viagem por Cannes, na França. “Festival de Cannes”, escreveu a modelo brasileira, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de raios e um coração vermelho. Os cliques mostram Alessandra em diversos momentos durante a noite na cidade. Alessandra aparece nas fotos com um vestido todo brilhante laranja, com uma fenda cavadíssima que vai quase até sua virilha, ostentando seu pernão. A beleza da modelo arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas, que cada vez mais ficam apaixonados pela famosa. A musa também curtiu a noite acompanhada de outras tops, como Lais Ribeiro, Jasmine Tookes e Sara Sampaio.