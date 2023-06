A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 12 a 16 de junho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Rosalina pede para Romeu acabar com mentira

Capítulo 26, segunda-feira, 12 de junho

Após ficarem a sós, Romeu e Julieta se despedem e o garoto convida Juli para futuramente conhecer o mundo dele no Lado Torre. Bassânio descobre que Fausto é pai de Pórcia e pede desculpa para a jovem por ter falado mal do pai dela. Sem saber, Vera e Bernardo comemoram o aniversário de casamento no restaurante em que Daniel trabalha. Telma revela às filhas que teve que vender a casa e que elas vão se mudar para o Lado Torre. Alex pergunta a Romeu se ele está andando pelo Lado Vila; Romeu admite que visitou, mas que foi procurar um presente para os pais. Alex desconfia que Romeu sai com Julieta. Vera e Bernardo ficam surpresos quando encontram Daniel no restaurante. Vera deseja ir embora do local, dizendo que Daniel pode cuspir no prato dela; Daniel afirma que ele é profissional. Karen fica feliz com a notícia da nova moradia no Residencial Verona, mas Lívia chora. Telma explica às filhas que não tinha dinheiro e que recebeu uma proposta irrecusável de Leandro. Telma pede às filhas não contarem sobre a novidade para os amigos. Enzo derruba a pasta de documentos na frente da Amanda, deixa cair o material da Monter e a esposa descobre que ele está trabalhando na empresa dos seus rivais. Enzo alega que precisava do emprego para ajudar nas finanças. Mesmo irritada, Amanda respeita a decisão do marido, mas diz que precisa contar para a Mariana. Depois de passar muito tempo fora de casa, Dimitri leva bronca dos pais; Glaucia diz que agora Dimitri só vai sair com Nando. Na hora de fechar o Armazém, Vitor esquece de trancar a porta e sem perceber, deixa uma cachorra entrar. No dia seguinte, Vitor nota o Armazém destruído. Lívia fica triste com a mudança, já que a casa gera as memórias do pai falecido; Karen aconselha a irmã e fala que o amor dele vai além da residência.

Capítulo 27, terça-feira, 13 de junho

Através da pasta que Enzo deixou em cima da mesa, Téo olha que o padrasto trabalha na Monter, fica decepcionado e pede para Enzo não contar aos amigos dele. Com capuz escondendo o rosto, Romeu busca Julieta no Lado Vila para ela conhecer o Lado Torre. Vitor limpa a bagunça da vira-lata enquanto Mari e Amanda chegam no Armazém. Dimitri pega o computador e o cartão da mãe e compra quatro bicicletas; Glaucia descobre e fica furiosa. Lívia reúne os amigos no CEC para contar a novidade da mudança, mas Juli não aparece. Karen encontra Nando e Alex, e mesmo querendo esperar Romeu para declarar a última notícia, Karen expõe que agora vai morar no Verona. Romeu mostra o shopping do Lado Torre para Julieta. Romeu dá a blusa com capuz para Julieta. Quando Amanda pretende revelar para Mari sobre a nova empresa em que Enzo trabalha, Vitor aparece e ela muda de assunto. Em um almoço com a família, Leandro diz que conseguiu adquirir um dos principais terrenos no Lado Vila, a casa da Telma, e que está cada vez mais próximo de realizar o projeto dele. Trapaça visita os amigos da gangue Pedalzera e afirma saber onde estão as bikes. Trapaça comenta com Crânio que se ela conseguir as bicicletas de volta, ela volta a ser a nova líder. Depois da insistência de Patrick e Téo, Lívia finalmente conta que vai morar no Lado Torre; Hélio escuta e pergunta para a aluna se é verdade. Em conversa com Clara, Ellen também expressa que vai se mudar; Clara vai até a casa de Telma e questiona a vizinha. Os membros do Pedalzera vão até o local que Trapaça indicou, mas descobrem que as bikes não estão mais no local. Romeu leva Julieta para o escritório do avô e o alarme dispara.

Capítulo 28, quarta-feira, 14 de junho

Romeu pede para Julieta fugir do escritório de Leandro antes que a família chegue. Leandro recebe a notificação do alarme e, através das imagens da câmera de segurança, repara que Romeu está no local. Telma diz para Clara que estava com dívida e precisou vender a casa. Hélio também aparece na residência de Telma e acusa a colega de traição. Telma pergunta a Hélio se ele vai demiti-la. Pedalzera avista Ellen, Ian e Nath, que fogem com as bicicletas da gangue. Leandro, Vera e Bernardo encontram com Romeu no escritório e questionam quem era a pessoa encapuzada que estava com ele; Romeu declara que era um amigo. Depois de ficar sozinho no escritório, Leandro acha um elástico de cabelo no chão. Dimitri enquadra Ian, Nath e Ellen; eles fazem um acordo: as bikes pela pracinha que o trio brinca. Mais tarde, Patrick e Téo contam a Julieta que Lívia vai se mudar para o Lado Torre e que a amiga ficou chateada pela ausência de Juli no encontro marcado. Patrick e Téo perguntam onde Juli estava e questionam do moletom caro que ela está usando; Julieta alega que a blusa é do pai. Daniel diz para Amanda, Vitor e Mariana que pensa em montar um pequeno estande e preparar pratos com ingredientes do Armazém para os clientes. Leandro conversa com Romeu a sós e pergunta sobre o verdadeiro ocorrido no escritório, mostrando que encontrou um elástico de cabelo. Leandro pergunta o nome da amiga e Romeu diz que é Rosalina. Leandro fala para Vera e Bernardo que acha que Romeu está namorando e comenta sobre a Rosalina. Após conseguir as bicicletas, Crânio diz a Trapaça que ela pode voltar ao grupo, mas que ele continua como líder. Aos amigos, Romeu diz que estava no CEC e não no escritório do avô. Rosalina chega na roda dos amigos e pergunta para Romeu o motivo dele inventar que eles estão namorando. Rosalina fala que na última conversa Romeu deixou claro que era só amizade. No seu quarto, Julieta fica agarradinha com a blusa de Romeu; Mari entra no cômodo e assiste a cena.

Capítulo 29, quinta-feira, 15 de junho

Fausto prega cartazes com imagens das crianças do Pedalzera pelo Verona. Bassânio faz uma proposta com Fausto: ele volta a vender pipoca na frente do condomínio e aproveita para ser os olhos e ouvidos de Fausto. Dimitri se depara com um cartaz do Pedalzera no hall do prédio. Leandro avisa a Fausto que a nova moradora é a Telma; Fausto aproveita e diz que poderia administrar o próximo empreendimento de Leandro. Na fonte, Julieta diz para Romeu que não está gostando de mentir sobre eles, Romeu também concorda, mas não vê solução, já que existe rivalidade entre as famílias. Romeu entrega o elástico de cabelo de Julieta. Em conversa com Hélio, Telma pede desculpa e explica que precisava tomar atitude da venda da casa. Hélio diz que jamais vai demiti-la do CEC. Sem a presença de Crânio, por estar de castigo, Pedalzera persegue Ian, Nath e Ellen. Bassânio salva Ian, que quase é atropelado por uma moto. Pedindo sigilo, Téo fala para Julieta que Enzo está trabalhando na Monter e que está com vergonha do padrasto. No CEC, as crianças do Lado Vila e Torre treinam; Romeu esbarra, sem querer, em Julieta, mas não ajuda a levantar para não estragar o disfarce de inimizade. A vira-lata entra no CEC provocando tumulto. Fred conta para Dimitri que um grupo de motociclistas perseguia Ian e que ele quase foi atropelado. Karen pergunta para Hélio se ele está dando treino particular, Hélio fala que só dá para o Téo; ela se dá conta que Romeu estava mentindo sobre ter treino particular com o Hélio. Patrick observa Romeu usando o mesmo moletom que Julieta usava outro dia.

Capítulo 30, sexta-feira, 16 de junho

Daniel começa com o pequeno estande no Armazém Vila das Flores. Algumas clientes dão em cima de Daniel e Mari demonstra leve incômodo. Vitor quer se intrometer no trabalho de Daniel para seduzir as clientes. Romeu diz para Rosalina que a mentira sobre o namoro deles é só questão de tempo; Vera entra na conversa e afirma que aprova o casal, mas que eles são novos para namorar. Vera sai do diálogo e Romeu entende que passou dos limites. Amanda decide ir à manifestação da associação dos moradores e Enzo diz que não vai participar por trabalhar na Monter Holding. Karen fica de frente com Romeu e revela saber que ele não faz treino particular com Hélio; ela insiste na verdade. Depois de muito tempo escondendo, Romeu assume para Karen que estava com Julieta. No Armazém, Julieta e amigos vão prestigiar a inauguração do empreendimento de Daniel. Na roda com Daniel, Patrick comenta sobre o moletom, o pai da Julieta diz que não emprestou nenhuma blusa para Julieta. Juli explica que pegou sem ele saber e tentar mudar de assunto. Romeu confessa a Karen que gosta da Julieta e que gostaria de ser amigo sem nenhum tipo de complicação. Karen pergunta como Romeu vai mascarar dos amigos e família a amizade com Julieta. Em conversa com Daniel, Mari revela que viu Julieta agarrada com o moletom; eles entendem que a filha guarda algum segredo. Mari e Daniel batem um papo em particular com Julieta e perguntam sobre o casaco. Julieta explica que mentiu aos pais porque a blusa é de um menino do Lado Torre. Vera diz a Romeu que convidou os pais de Rosalina para um jantar. Hélio e a associação dos moradores fazem manifestação pelo Lado Vila enquanto Leandro passa na rua. Vitor visita a Monter Mercado e Glaucia desconfia de algum plano. Vitor diz a Glaucia que não liga para briga entre os Campos e Monteiro, e que sempre admirou a forma dela e da família com os negócios. Daniel e Mari ficam curiosos para saber de qual menino Juli está gostando. Hélio pergunta para Amanda onde Enzo está trabalhando. Romeu comenta com Rosalina que as coisas fugiram do controle dele e que ela e os pais da garota foram convidados para um jantar na casa dele. Rosalina diz que Romeu a colocou nessa situação e pede a ele para acabar com tudo isso.