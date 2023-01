Ximbinha faz rara aparição ao lado da esposa, Karen Kethlen, na praia

Ex-Calypso, Ximbinha aproveita as férias ao lado da atual esposa, Karen Kethlen

O músico Ximbinha (48) está curtindo as suas férias em clima de romance. O artista surgiu em uma foto inédita e rara ao lado da atual esposa, Karen Kethlen (35), durante os dias de descanso no Pará.

O artista e a amada surgiram abraçados enquanto curtiam uma praia na região. “Minha felicidade”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que os dois estão casados desde julho de 2018. Karen é advogada e é discreta com a vida nas redes sociais, com poucos posts ao lado do marido. Ximbinha está separado da cantora Joelma desde 2015 e assumiu o namoro com Karen poucos meses depois da separação da ex-mulher.

No ano passado, ela fez um post especial para celebrar o aniversário de 48 anos do marido, Ximbinha. "Você que é um ser humano admirável, um homem de coração tão generoso e puro, que cuida de todos de forma tão carinhosa, e sem esperar nada em troca. Um homem íntegro, correto e que tem a ingenuidade no coração. Todos aqueles que convivem com você são agradecidos em estar perto de alguém tão especial. Obrigado por partilhar a sua vida comigo. Sou imensamente feliz em dividir a minha vida com alguém tão carinhoso, tão amigo e companheiro. Nem todas as palavras do mundo seriam suficientes para definir todas as suas qualidades. Te amo. É nós pra sempre", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC X 🤩🎸🎶 (@fcxis)